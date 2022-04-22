【出軌老公】破產港爸大讚老婆共患難　神反轉被網民怒揭偷食愛上人妻

▲ 破產港爸大讚老婆共患難，卻被網民怒揭曾偷食。

近日，有港爸在網上討論區分享人生低潮獲太太共患難，大讚好老婆不離不棄，本來是很勵志，網民為他打氣，可是有醒目網友發現港爸，曾在4年前發帖「愛上咗人妻」，旋即怒揭港爸在賺大錢時出軌，甘願成為別人「觀音兵」，斥他在破產時才回到太太身邊，港爸直認不諱。

開公司欠債破產

有名男網民於20日（周三）在「連登討論區」發帖，標題為「人到中年嘅失敗分享」，他指自己年齡40多，20多歲時認識了現時的老婆，30歲結婚，34歲生了小朋友並在同年買樓，工作方面歷盡高低，

由乜都唔識，紅褲仔俾啲老師傅玩，到自己開工程公司，用咗9年時間。到公司開咗第二年，我接到人生第一張過千萬合約……最後呢單工程，我輸晒我所有身家，輸到賣埋層樓，輸到俾人夾喺茶記追數，輸到俾人跟蹤再去我屋企拍門……

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好老婆不離不棄

港爸當時欠債更連累到媽媽家也給人貼大字報，又要問朋友借錢還給收數公司，賣了所有結婚金器及賣樓錢，仍欠過百萬街數，他選擇每星期、每月去慢慢還，而老婆一直以為他賣樓後就已經還了所有錢，近日才知丈夫當時仍欠過百萬。

紙包唔住火，前兩晚我將所有欠債點樣還、還幾耐，所有一次過講晒俾佢知，大家喺個廳喊，我不停咁道歉，佢最後只講咗句「點解唔早啲講俾佢知」，佢係一個好老婆。

不少網民為樓主打氣，叫他為家人要振作，「有家人支持就夠，頂落去，都係錢銀問題總可以搞掂」、「希望你振作，條路係難行，起碼個天，擺咗個好老婆喺你身邊」，港爸感謝網民正面回應，直言公司已倒閉，太太選擇在他身邊。

網民揭穿不是愛妻號曾偷食

可是，在一眾正向留言中，突然有網民問道「咁你仲有人妻sp（Sex Partner性伴侶）？」網民揭發港爸只是在扮「愛妻號」，截圖港爸約在4年前「愛上咗人妻SP」發帖，怒揭港爸在人生高峰時出軌，而他承認。當網民問有否向老婆坦白曾偷食，他回說「呢樣冇，始終一講頭家會散」。港爸解釋指現時已回頭，承諾對太太好。

失敗，唔止我嘅生意，同太太嘅感情都一樣失敗。因為佢嘅信仰，大家越行越遠，佢同我講自己可以唔需要性，我當時三十幾歲，佢係我家人，我都好愛佢，唔分開因為我哋個小朋友……

他指跟情婦完了幾年，沒有再搵對方，現刻明白跟他共患難的家人勝過一切，知道自己有一個好好老婆，「我嚟緊一定會好好對佢，會俾返好日子佢過」。

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網民追擊港爸

很多網民開始狙擊港爸，除了原帖留言外，也有另開標題為「熱門件破產垃圾男人，債就老婆一齊孭，錢同禮物就比曬個sp」的帖文。網民大鬧「專注事業時候沉迷女人」、「佢唔係因為債而返屋企，係畀sp 飛咗人財兩失」，看回舊文，事主明知自己是人妻情婦的「觀音兵」，被當成ATM，曾花5位數字買生日禮物、出價一千元徵卡通遮氹人妻情婦、車出車入做司機、去日本旅行買半個行李箱手信、公司地點刻意搵情婦附近，更聘請她做行政工作等，很多可恥行徑。更多網民留言見下圖︰

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責任編輯︰王明芳