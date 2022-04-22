【幼童急救】男童邊食邊跳沙發致食物鯁喉　媽媽把握5分鐘黃金救人時間終脫險

▲ 好彩最後沒事！

網上流傳一段短片，一名年約6歲的男童，拿著零食放落口後，走上沙發蹦蹦跳跳，而嘴裡的食物還在咀嚼，邊食邊跳，突然男童面露驚慌神色，不停咳嗽，食物疑似跌落氣管，他用手掩住喉嚨位置，原來他不小心被食物鯁喉，男童繼續不停咳，而在旁的嫲嫲則嚇到呆站，在房間的媽媽即時跑出，為男童進行「哈姆立克急救法（Heimlich Manoeuvre）」，用力按壓兒子的腹部，並大力拍打男童的背部，最終男童將食物吐出，得以脫險。

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幼童鯁喉時有發生，在本港亦有發生過兒童因為進食時鯁喉而窒息的意外，曾有患者死亡，據醫生提醒，常見高危食物有12種：提子、麻糬、丸類食物、湯圓、年糕、糯米飯、蒟蒻、啫喱、果仁、花生、糖果、角仔。

仁安醫院兒科專科顧問醫生劉成志早前接受TOPick訪問時指出，丸類食物的大小剛剛好塞住氣管，吐不出來，可引致無法呼吸，有機會缺氧窒息並破壞腦細胞，若長時間缺氧會昏迷，腦細胞受損嚴重的話，最嚴重致腦腫而死亡。兒童若一面聊天、一面走路、一面進食，說話期間，食物或跌入氣管。



專家教4招急救法



有急症科醫生指，因鯁喉而昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間，在等待醫護人員到場之前，身旁的人可以把他的身體稍微向前傾，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，令對方吐出食物。不少人情急之下，可能會將手指伸入兒童喉嚨，試圖挖出食物，醫生指做法大錯特錯，因有可能將食物愈推愈入，反令傷者更危險。



第1招：小孩一旦懷疑出現鯁喉，可鼓勵他用力將鯁塞物咳出來。

第2招：若孩子臉色變青、甚或變藍，以及無法說話，應盡快報警、召喚救護車求助。

第3招：小孩一旦嚴重鯁喉，可嘗試在小孩背部上半部中央部分、大力地用手連續拍打約5次，協助小孩吐出阻塞氣管的食物。

第4招：一旦拍背無效，施救者也可面對鯁喉小孩的正面，在小孩胸口底部兩邊肋骨交匯的中央位置，以手掌用力按壓，希望藉增加胸腔內壓力，令小孩吐出氣管內的食物。



家長應將食物切細



大埔那打素醫院急症室副顧問醫生梁遠雄表示，如兒童已陷入昏迷，則需使用心肺復甦術。該院兒童及青少年科副顧問醫生鄭恩華指出，兒童異物鯁喉高危者是10歲以下的小朋友，因他們的氣管直徑只有1至1.5厘米；尤其是4歲以下的小朋友，或嘗試將東西放進口裡，因而誤服高危物品。他又提醒，家長為小朋友準備食物時，應將食物盡量切細，譬如把水果切成果蓉等，並提醒小朋友慢慢咀嚼。

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責任編輯：王明芳