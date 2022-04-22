【男子墮樓】九龍灣退休男教師墮樓　疑不開心尋死

▲ (曾秋文攝)

九龍灣一名退休男教師墮樓。

今日(22日)早上11時許，1名男子被發現倒臥在牛頭角大業街一工廈對開，奄奄一息，救護員接報到場證實事主已當場死亡，毋須送院。警員到工廈調查，登上8樓梯間發現懷疑死者留下之背囊，相信事主在該處墮下，並無檢獲遺書，初步相信事件無可疑。

現場消息稱，墮樓男子年約60歲，早年在墮樓工廈對面的大業街46號職業訓練局任教機電工程，去年10月退休後，其後賦閑家中，死者曾向家人表示疫情關係不能外出，終日鬱鬱寡歡，警方調查後懷疑死者因此不開心而尋死。其家人事後接獲通知趕到現場認屍，驚聞噩耗相擁痛哭及合十。

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記者：曾秋文