【食用安全】薯仔洋蔥蒜頭發芽可否進食？圖解10種易發芽食物食用安全性

▲ 天氣潮濕，薯仔蒜頭頻發芽，圖解10種易發芽食物食用安全性。

春夏季天氣潮濕悶熱，屋企常備食材如薑、蒜、薯仔等容易發芽，究竟這些食物發芽後還能否進食？有Facebook專頁統整出10樣家中常備食材，在發芽後的營養價值及食用安全性，更有相應保存方法。一齊看有哪些發芽後進食會中毒，或反而營養倍增。

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▲ Facebook專頁「10 Seconds Class - 10秒鐘教室」整理出10樣易發芽食材的食用安全性。

有毒不可吃

1. 馬鈴薯

發芽後產生有毒生物鹼，可能造成噁心、腹瀉等急性中毒現象，嚴重時腹瀉更可持續3-6日。

切除發芽部位或高溫加熱亦不會破壞毒素

儲存法：切塊後冰格保存 / 報紙包覆放於室外陰涼通風處

可吃，但營養下降

1. 洋蔥

味道較不佳，但對身體無不良影響，可進食。

儲存法：切碎後冰格保存 / 放於室外乾燥處

2. 番薯

失去甜味、口感不佳，但可以進食。

儲存法：切碎後冰格保存 / 放於室外乾燥處

3. 蒜頭

口感及味道略受影響，但蒜苗具抗氧化營養價值，可以進食。

儲存法：完整 / 切片 / 切粒，冰格保存

4. 薑

發芽後變得乾癟，營養降低，應要儘早吃完。

儲存法：切片 / 切條狀 / 切粒，冰格保存

5. 紅蘿蔔

甜度及營養變少，口感不佳。

儲存法：完好用報紙包覆放於室外陰涼通風處 / 洗淨抹乾用報紙包覆後冰格保存 / 切絲後冰格保存

可吃，更健康

1. 綠豆

發芽後的綠豆即是豆芽菜，可以清炒或燙熟食用。

儲存法：冷藏保存

2. 糙米

發芽米因水解作用，甜味及黏度增加，口感更好。

比未發芽時更有營養。所含r – 胺基酪酸（r-GABA），是一般白米的11倍，可降低血壓、穩定神經、提高腎臟與肝臟功能。

儲存法：室溫 / 冷藏保存

3. 花生

花生芽中的「二苯乙烯類多酚化合物」可抗氧化、調節賀爾蒙，對人體有健康促進功能。

但必須注意有無發霉情況，因花生很容易滋生黴菌，產生黃麴黴素。若有發霉千萬不可食用。

儲存法：冷藏 / 冰格保存

4. 芋頭

進食部分為地下球莖，且芋頭在田裏種時就已長出枝葉，因此芋頭發芽絕對無問題，可放心吃。

儲存法：切塊後冰格保存

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內容獲「10 Seconds Class - 10秒鐘教室」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣