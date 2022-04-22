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【潮流新品】LEGO Botanical Collection推出新成員　逼真蘭花+可愛多肉植物+醒神向日葵

休閒消費 14:19 2022/04/22

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LEGO於去年推出以花為主題的Botanical Collection，包括有10280 花束及10281 盆景樹，而今年Botanical Collection再加入新成員，就是10309 多肉植物及10311 蘭花，讓大家輕鬆在家就能成為專業園藝及拼砌達人，打造永生綠藝布置，豐富個人花園。

10311 蘭花（LEGO提供）

全新系列的原料是可持續來源的甘蔗，每個細節都由LEGO顆粒組成。蘭花系列是觀察真實蘭花的四季變化而設計，紀錄由蘭花含苞待放至燦爛綻放的一刻。

LEGO蘭花高39厘米、闊30厘米、長24厘米，以白色花瓣配上粉紅色花蕊，有6朵蘭花花朵及兩朵待盛放的花蕊，配上藍色圓柱紋形花瓶呈現。玩家亦可隨着四時變化，改變蘭花外觀，猶如真實蘭花般成為家中的擺設。

10309 多肉植物（LEGO提供）

近年多肉植物是潮流標誌，更是各大潮流教主的新寵兒。LEGO花藝系列就特意加入了多肉植物，有9個獨立植物並配上獨立花盤，全部取材自真實多肉植物，可隨意配搭。多肉植物組合後高13厘米、闊17厘米、長17厘米，並配有3款拼砌指示，適合一家大細創作。

LEGO是參照真的多肉植物來設計。（LEGO提供）

兩款新花藝LEGO將於5月1日正式推出，可於各大樂高認證專門店、樂高探索中心禮品店、LOG-ON、HKTVmall LEGO旗艦店及指定玩具精品店有售。

40524 向日葵（LEGO提供）

另外10280 花束包括有玫瑰、薰衣草及雛菊等，花瓣形狀和顏色與真實花藝無異，非常逼真。而2022年更推出全新的40524 向日葵，黃色和橙色搭配，滿載溫暖及朝氣。母親節即將來臨，不妨考慮送LEGO花給摯愛母親，玩得又睇得。

記者︰黃依情

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