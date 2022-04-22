  • 27°C
香港時間 : 2022422日 (週五) 15:15
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上訴駁回】涉擲鐵罐出馬路阻街罪成　廚師判囚55天上訴駁回即時服刑

社會 14:32 2022/04/22

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

廚師涉擲鐵罐出馬路阻街判囚55天，今於高院被駁回上訴。資料圖片

現年32歲廚師涉於2019年11月中早上，在西灣河將銀色鐵罐拋擲出馬路，被警員當場追截及制服，早前經審訊被裁定在公眾地方造成阻礙罪成，判囚55天。廚師准保釋候上訴，高院法官今(22日)頒下判詞，駁回定罪及刑期上訴申請，須即時服刑。

事發於2019年11月11日早上，警員於西灣河筲箕灣道近太安樓一帶作掃蕩行動，並於附近清除路障。其間警長看見上訴人鄭鉦達（32歲）站在行人路上將1個銀色鐵罐擲出馬路，遂展開追截，最終制服上訴人。上訴一方質疑原審裁判官錯誤裁定呈堂新聞片段與警長之證供吻合，即鐵罐由上訴人擲出之說法，以及未有充分考慮警長證供矛盾之處。

法官於判詞中指出，從新聞片段看到被擲出的鐵罐只有1個，警長證供顯示他是親眼看到上訴人擲出的，其證供亦獲裁判官接納。法官指上訴人究竟是站在海寧街的東面或是西面擲出鐵罐，只屬枝節上的分歧，不足以影響最終的裁決。

法官續指雖然新聞片段沒有看到鐵罐是如何被擲出，但片段顯示事發過程異常迅速，正如裁判官於裁決時中指，警長看到的是上訴人所作的一連串舉動。法官指出，證人在作供過程中描述動作時，一般不會提及細微的情節，亦不會如運動評述員在電視上評述運動般，將動作配以慢動作或定格重播分析，故認為上訴一方就這些微細差別作出的挑剔，是不切實際，而指其他的所謂證供上矛盾，同樣地也是「雞蛋裡挑骨頭」，實乏善足陳。

法官認為原審裁判官已充分考慮證供上不同的爭議點，不認為裁判官犯上任何錯誤，故駁回定罪上訴申請。至於刑期方面，法官認為裁判官基於上訴人沒有刑事紀錄，給予10%的扣減，已屬寬大處理，刑期上訴亦被駁回。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及
Video　立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧

 

 
 

 
 
 
罪案 廚師 經濟 運動 太安樓 商場 運動 西灣河 小學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移英生活】兒子上學因一句話涉種族歧視遭老師警告　林子博：人與人之間應多點同理心
11:55 2022/04/21
【移英生活】兒子上學因一句話涉種族歧視遭老師警告　林子博：人與人之間應多點同理心
【超市大搜查】長期攝入鎘可致慢性中毒腎結石　5款通過重金屬測試不含鎘安全大米
12:15 2022/04/21
【超市大搜查】長期攝入鎘可致慢性中毒腎結石　5款通過重金屬測試不含鎘安全大米
【移民抉擇】夫妻月入10萬想帶4歲仔移民　港爸憂人工大減︰放唔低香港份糧
16:34 2022/04/21
【移民抉擇】夫妻月入10萬想帶4歲仔移民　港爸憂人工大減︰放唔低香港份糧