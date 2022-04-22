【上訴駁回】涉擲鐵罐出馬路阻街罪成　廚師判囚55天上訴駁回即時服刑

現年32歲廚師涉於2019年11月中早上， 在西灣河將銀色鐵罐拋擲出馬路，被警員當場追截及制服， 早前經審訊被裁定在公眾地方造成阻礙罪成，判囚55天。 廚師准保釋候上訴，高院法官今(22日)頒下判詞， 駁回定罪及刑期上訴申請，須即時服刑。

事發於2019年11月11日早上， 警員於西灣河筲箕灣道近太安樓一帶作掃蕩行動， 並於附近清除路障。其間警長看見上訴人鄭鉦達（32歲） 站在行人路上將1個銀色鐵罐擲出馬路，遂展開追截， 最終制服上訴人。 上訴一方質疑原審裁判官錯誤裁定呈堂新聞片段與警長之證供吻合， 即鐵罐由上訴人擲出之說法，以及未有充分考慮警長證供矛盾之處。

法官於判詞中指出，從新聞片段看到被擲出的鐵罐只有1個， 警長證供顯示他是親眼看到上訴人擲出的，其證供亦獲裁判官接納。 法官指上訴人究竟是站在海寧街的東面或是西面擲出鐵罐， 只屬枝節上的分歧，不足以影響最終的裁決。

法官續指雖然新聞片段沒有看到鐵罐是如何被擲出， 但片段顯示事發過程異常迅速，正如裁判官於裁決時中指， 警長看到的是上訴人所作的一連串舉動。法官指出， 證人在作供過程中描述動作時，一般不會提及細微的情節， 亦不會如運動評述員在電視上評述運動般， 將動作配以慢動作或定格重播分析， 故認為上訴一方就這些微細差別作出的挑剔，是不切實際， 而指其他的所謂證供上矛盾，同樣地也是「雞蛋裡挑骨頭」， 實乏善足陳。

法官認為原審裁判官已充分考慮證供上不同的爭議點， 不認為裁判官犯上任何錯誤，故駁回定罪上訴申請。至於刑期方面， 法官認為裁判官基於上訴人沒有刑事紀錄，給予10%的扣減， 已屬寬大處理，刑期上訴亦被駁回。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及

Video 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧