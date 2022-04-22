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【票價調整】港鐵去年車務營運蝕逾45億元　議員關注票價延後加幅正不斷累積

社會 15:20 2022/04/22

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港鐵去年車務營運蝕逾45億元。（資料圖片）

港鐵「可加可減」車費調整結果早前出爐，今年須凍結票價，即連續第3年不加價。立法會今日討論港鐵票價調整，港鐵香港客運服務總監楊美珍指出，由於疫情期間客量大減，令車務營運虧蝕逾45億元，加上高鐵零客量，令財務面臨很大挑戰。

民建聯立法會議員陳恒鑌指出，雖然今年港鐵需凍結票價，但延後加幅不斷累積。他認為延後加幅不應累積多於一年，未來檢討可加可減機制時，亦應加入「營利指數」，避免港鐵錄巨額營利仍能加價。

運輸及房屋局副秘書長黃珮玟則表示，檢討票價調整機制時會聆聽各方意見，而現有機制設有市民負擔能力上限，足以避免票價調幅過大。

實政圓桌田北辰則關注，自高鐵停運以來，政府每年向港鐵提供多少補貼。黃珮玟回應指，港鐵和九鐵公司就高鐵簽訂服務經營權的補充協議，規定若整年高鐵香港段的實際乘客量，與預期乘客量偏差在15%以上，雙方要分擔風險。

然而，她指當中涉及多少金額屬商業機密，不能公開。

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責任編輯：陳梓蔚

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