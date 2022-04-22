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【機場三跑】特首指第三跑道試飛已於本月順利完成　標誌三跑系統發展里程碑

社會 15:26 2022/04/22

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(行政長官林鄭月娥社交網站圖片)

機場管理局昨天宣布，香港國際機場第三跑道已準備啟用，並向全球業界發通告。行政長官林鄭月娥今日（22日）表示，第三跑道試飛已於本月順利完成，並正進入啟用的工序，標誌三跑系統發展的里程碑，有信心在疫情過後，香港國際機場定能大展鴻圖，繼續為香港贏得世界各地旅客的讚賞。

特首在社交網站指，國家主席習近平在2017年視察了香港國際機場的發展，聽取機場管理局滙報建設第三條跑道的進度。航空業受新冠疫情嚴重衝擊，往日人潮如鯽的香港國際機場上月平均每天只有約300名抵港旅客，但機管局並沒有氣餒，提出不少提升香港機場競爭力的措施，成立航空學院、興建高端物流中心等，並鋭意由「城市機場」蛻變成為「機場城市」，不少措施都納入了我任內的多份《施政報告》，並為香港爭取到在國家《十四五規劃綱要》下獲中央支持發展成為國際航空樞紐。

在籌備這些工作中，與機管局主席蘇澤光和總裁林天福合作無間、理念一致，亦得到運輸及房屋局局長和他的團隊積極跟進和執行。

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責任編輯：余思嵐

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