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【特首選舉】民主思路倡建「未來中心」溝通平台　設專職特首辦發言人解說政策

政治 15:29 2022/04/22

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民主思路召集人湯家驊。（資料圖片）

特首選舉5月8日舉行，民主思路今向唯一候選人李家超，提交施政建議，涵蓋諮詢制度改革、國安與政制發展等方面。

改革諮詢制度方面，民主思路建議，設立名為「未來中心」的開放溝通平台，鼓勵持份者和政府就一些優先議題，共同擬出可行的中長期解決方案。民主思路表示，相關制度可參照歐洲的成功經驗，政府可委託大學及智庫，以半獨立形式營運，聚焦政制及管治、可持續發展、社會福利、青年發展等議題。

民主思路又提出，要定期檢討每個諮詢組織、法定機構的功能和定位， 並要求成員主動定期與市民會面，令諮詢制度滿足現今社會需求。

另外，民主思路建議下屆政府，要加強解說能力、改善國內外形象，例如可設專職特首辦發言人，定期舉行簡報會，向本地及外國傳媒解說政府政策重點。又認為要採取措施塑造香港在內地和國際的良好形象，借助特區政府設於各地的代表處，改善內地同胞及國際社會對香港的理解和觀感，在國內外平台說好香港故事。

民主思路又建議，設立經濟發展局及香港國際商業法庭，保持香港競爭力。前者負責制訂產業政策，新設引導基金，揀選有前景的企業及具競爭力的行業，投資香港優勢產業。後者善用香港的法律優勢，處理國際商業糾紛，增加國際社會對香港法治和司法獨立的信心，鞏固亞太區國際法律及解決爭議服務中心地位。

民主思路召集人湯家驊表示，新一屆政府需肩負凝聚民心的角色，將市民幸福感，視為國家和公共安全一部分，由人民的信任和擁護以保障社會安寧。他認為，當國家和公共安全得以保障下，特區將有條件履行《基本法》下循序漸進的民主願景，實現行政長官和立法會雙普選，達致港人民主治港的理想。

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記者：林曉君

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