【360秒人生課堂】感恩長女情商高性格樂觀　林盛斌避免子女面前放負：身教很重要

▲ Bob勤大家疫情下收入減，但別自怨自艾。

兩年多的疫情為港人帶來莫大的衝擊，負面氛圍令人意志消沉，林盛斌主持無綫綜藝節目《360秒人生課堂》提供一個「舞台」予16位嘉賓，以6分鐘的時間分享人生小故事，希望為大眾注入正能量。

林盛斌(Bob)早前接受TOPick訪問指，疫情下演藝圈工作大減，阿Bob未有怨天尤人，反而另闢財路，他說：「不應著眼失去甚麼，要看看自己得到甚麼。」另外身為人父的阿Bob希望成為孩子的「人生導師」，14歲的大女林霏兒(霏霏)學懂鬆容面對網民抨擊，EQ甚高的他遺傳了爸爸的樂觀性格，對此阿Bob說：「身教很重要，我甚少在他們面前放負，亦要令他們明白父母是最大後盾。」

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▲ （湯致遠攝）

Bob今次為《360秒人生課堂》兼任統籌、策劃和主持的角色，他感激去年上任總經理的曾志偉給予機會製作這類型節目，他說：「我一直想做演講式的節目，之前看過很外國的Talk騷節目，另外內地有《我是演講家》，而香港沒出現過類似的演講節目，當大家可以坐定定聽你的分享時，我覺得這節目很正、很正能量。」

節目裡九成嘉賓由Bob親自邀請，包括一名抗癌勇士、曾做𡃁模的媽媽、戴耀明等等，讓他們分享個人經歷，對阿Bob而言這節目具有代表性，「我自己看完都很感動，這12年來主持過很多節目，甚少有工作人員跟我說節目好睇，見到現場觀眾看完流眼淚，令我覺得這節目幾有意義，尤其近幾年大家都感到消極和沮喪時，那些是激勵和令人振奮的眼淚。」

▲ 林盛斌主持兼策劃的《360秒人生課堂》反應不錯。（取自instagram）

當中一名要照顧嚴重自閉症兒子的母親，於節目分享其心路歷程，令Bob頗為動容，他說：「那位媽媽說最幸福並非那小孩，最幸運是他們夫婦二人，很開心上天派這小天使來到他們家，令她明白甚麼是愛，如何去做好父母。為何節目叫人生課堂?陌生人的經歷也可成你借鏡，成為你的人生導師。」

這兩年間疫情來襲，令娛樂圈曾近乎停擺，Bob慶幸一直有投資和儲蓄習慣，勉強助他度過難關，這場疫症亦對他有所啟發。

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「見到身邊不少人受到情緒困擾，某些人要靠食藥控制思緒，是因為不少人著眼於失去的東西，慶幸這兩年令我學習和成長了，我不會『放大』一些失去的東西，包括金錢、生意和機會，與其不停想著失去的東西，這對人生亦無益處，倒不如去思考如何開發一些機會。」

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疫情下Bob開發不同的生意，除了投資開設便利店和網店外，又開設Youtube Channel介紹樓盤，他認為有危自有機﹕「我不斷學習中，開業半年來生意也不錯，這一刻未必賺到大錢，可以幫補租金和子女書簿費，但將來或會成為我主要的收入來源。」

Bob建議大眾要時刻增值自己，他說：「除了自己本業之外，要發掘其他技能和知識，靠這樣去開發收入來源。」

▲ （湯致遠攝）

Bob跟太太黃乙頤育有三女一子，長女林霏兒今年已經14歲，他大讚長女很懂事兼性格樂觀，早前霏霏跟網民玩「你問我答」時，盡現高EQ，令Bob十分感恩。

霏霏懂得安撫網民，令Bob感驚訝，他說：「某次有個網友說『我很不濟，很崩潰呀，人生遇上好多挫折』，阿女就答他：『你的人生有多挫敗，日後就有幾成功』，嘩，這是人生教練說的話，所以我跟她說長大後可以做『激勵演講家』，因為真的說得好好。」

Bobo續說：「另外某個網民自覺身型好肥，阿女即答他：『一個人開心與否或美麗與否，跟其身型完全沒關，她覺得內在美才最重要，嘩，只得14歲，真的很誇張吧。」

除了父女閒聊時說說道理，當女兒受到挫敗時，阿Bob在旁予以鼓勵，不過他認為最重要靠自己領悟。「在我不為意的情況下，原來大家姐已長大了，若果她有著這份正能量，相信也會影響三個弟妹，每天也這樣溝通的話，相信弟妹也會變得樂觀。」

▲ 林盛斌一家六口。（取自instagram）

至於如何灌輸四名子女正面思想，阿Bob說：「身教吧，我甚少在他們面前埋怨和放負，另外溝通也很重要，飯枱上不會放著電話或者平板電腦，每天飯後大家會坐下來聊天，說說今日發生過甚麼事，遇到甚麼有趣的事。」

阿Bob續說：「可以是很無聊的事，譬如細佬說今日沒有賴尿，對他來說已是正面的事；又例如今日在學校跌倒，這是好事吧，至少明白不可以亂跑。在聊天過程中慢慢感受到父母很關心他們，是他們的後盾，亦會感受到父母是正能量的人。」

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說到霏霏曾經因為身型肥胖遭人取笑，阿Bob曾加以開導：「我曾問她如何挽回自信，她說想健康一點，所以某段時間她做多了運動，她會落街跑步和慢行，至少她有個心態想健康一點。」

霏霏已經踏入青春期，阿Bob謂教導方式也要作出調校，這樣才能令女兒信服，他說：「前日太太跟大女傾做功課的問題，大女應承今日完成功課，但最終未能完成，何解呢?她說的都是藉口，其實可以抽時間去做。令她明白做人要有口齒，應承了就要做到，要這樣跟女兒去傾。」



記者：游艾維