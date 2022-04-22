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【偷貓賊】西環老貓被偷走　貓主憂觸動愛貓舊病復發呼籲歸還

社會 15:40 2022/04/22

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被偷老貓「哥哥」。(杜先生提供)

西環發生偷貓事件，貓主杜先生擔心老貓舊病復發，冀對方盡快將貓交還。

事發在屈地街10至20號，昨日（21日）下午約2時有一名女子懷疑把貓抱走，穿過太平洋廣場後巷離開，貓主杜先生報警。被偷的貓叫「哥哥」，貓主杜先生是附近一間麵廠的少東，他表示飼養被偷走之花貓已逾15年，貓兒已被剪耳和絕育手術，曾中風和患心臟病，他擔心老貓被抱走會觸動舊病復發。

據杜先生說，涉嫌偷貓女子瘦身材，未知是否那女子把貓當作是流浪貓，他自己並不認識對方，又指「哥哥」已年邁，相信已「時日無多」，希望對方盡快將貓交還，讓牠可在晚年安詳離去。

被偷老貓「哥哥」。(杜先生提供)

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記者：曾秋文
 

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