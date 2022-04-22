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【第五波疫情】21名DSE考生於竹篙灣應考　一人身體不適選擇不應考

社會 16:46 2022/04/22

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考評局於竹篙灣檢疫中心預備多個獨立房間，作為2021年中學文憑試（DSE）獨立考室。（考評局圖片）

第五波疫情確診回落，港府昨日（21日）起放寬社交距離措施。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會。

早前教育局已公布，如應屆DSE考生確診，可到竹篙灣「隔離試場」應考，歐家榮表示，至今約有20多位學生進入竹篙灣應考。

教育局指，首日中學文憑試共有約46,700名考生報考英國語文科卷一及卷二，於466間學校設立試場（包括467個禮堂試場、214個課室試場，以及為有特殊教育需要考生而設的515個特別試場）。

首日在竹篙灣社區隔離設施的考生共有21名（11名檢疫考生及10名確診考生），其中一名確診考生因身體不適而選擇不應考。當中18人在開考前已入住，其餘三人則於昨晚（21日）聯絡考評局及抗疫的士熱線安排點對點交通在今早接載其前往隔離試場應考。今早考評局及抗疫的士熱線並未接獲考生需即時安排前往隔離試場應考的要求。

此外，文憑試考生如因居於「受限區域」而須進行強制檢測，檢疫人員會為翌日應考的考生優先進行檢測。在此安排下，昨晚共有19名居於「受限區域」的考生獲優先檢測，並在取得陰性結果後，參加今日早上的考試。

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責任編輯：陳梓蔚

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