【第五波疫情】21名DSE考生於竹篙灣應考　1人身體不適選擇不應考

▲ 考評局試場通訊及支援中心，於筆試期間與竹篙灣社區隔離設施的試場保持聯繫。（考評局提供）

中學文憑試今日（22日）開考，英文科閱讀及寫作卷打頭陣，教育局公布，首日有3人於考試日即日乘抗疫的士到竹篙灣隔離設施的特別試場應考，目前合共有21名考生在竹篙灣社區隔離設施，惟最終只有20人在特別試場考試，1人身體不適未有應考。

早前教育局已公布，應屆DSE考生如確診或須檢疫，可到竹篙灣隔離試場應考，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，至今約有20多位學生進入竹篙灣應考。

教育局其後公布，首日中學文憑試共有約46,700名考生報考英國語文科卷一及卷二，於466間學校設立試場（包括467個禮堂試場、214個課室試場，以及為有特殊教育需要考生而設的515個特別試場）。



首日在竹篙灣社區隔離設施的考生共有21名，包括11名檢疫考生及10名確診考生，其中1名確診考生因身體不適而選擇不應考。當中18人在開考前已入住，其餘3人則於昨晚（21日）聯絡考評局及抗疫的士熱線安排點對點交通在今早接載其前往隔離試場應考。今早考評局及抗疫的士熱線並未接獲考生需即時安排前往隔離試場應考的要求。

的士的車行車主協會常務副主席鄭敏怡指，抗疫的士接載的3名考生分別在青衣、葵涌及九龍城出發，全部在今早約6時15分抵達竹篙灣隔離試場，形容過程順利，其中由九龍城出發的考生，車程長約25分鐘。

此外，文憑試考生如因居於「受限區域」而須進行強制檢測，檢疫人員會為翌日應考的考生優先進行檢測。在此安排下，昨晚共有19名居於「受限區域」的考生獲優先檢測，並在取得陰性結果後，參加今日早上的考試。

▲ 考評局於竹篙灣檢疫中心預備多個獨立房間，作為文憑試獨立考室。（考評局圖片）





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責任編輯：馮琪雅、陳梓蔚