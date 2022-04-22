【復課】今日共299間學校復課涉16萬學生　僅1名學生檢測陽性

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第五波疫情確診回落，港府昨日（21日）起放寬社交距離措施。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會。

本港今增574宗確診，歐家榮表示，今日共299間學校恢復面授，港島區佔67間、九龍區佔122間、新界區佔120間，涉逾16萬學生和2.6萬名員工。其中有1間學校呈報有陽性個案，涉及1名學生。

歐家榮指出，該名學生一直未有回校，所以感染與學校無關。歐家榮又指，當出現學生或教職員感染時，會審視每一間學校的情況，不存在停課的硬指標。

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責任編輯：陳梓蔚