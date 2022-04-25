【勁騎26】Alton從電單車領悟人生道理　王智德不作無謂比較：大家口味不同

▲ Alton拍完電單車節目有好多得着。

電單車在很多人心中，代表着「有型」、「不羈 」、「反叛 」，不少男士待其愛車如「二奶」一樣，亦正正是他們認為的「男人的浪漫」。

MIRROR成員王智德（Alton），近日為ViuTV新節目《Free Riders勁騎26》擔任主持，更是其首次孭飛的節目，難怪Alton接受TOPick專訪坦言最初有感壓力，但後來回想電單車是自己喜歡的東西，便很快適應過來。

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▲ （黃建輝 攝）

對電單車感覺有改變 家人反對考車

擁有3年多電單車牌的Alton，自認駕駛態度安全，絕對為「安全第一 、有型第二」。他指原來初時只視電單車為交通工具，直至因師傅杜德智的關係，令他對電單車的感覺有所不同。

Alton說：「入行前做運動行業，為要保持健康膚色， 所以常都到沙灘曬太陽，但又不喜歡人來人往的沙灘，所以便會找些較少人或要駕車才能到的沙灘。當時就是這樣跟着師傅出入，他駕電單車，我便坐車尾，自此就發現電單車很逍遙自在，十分方便，所以就跟着去考車。」

不過很多人都認為電單車十分危險，當然Alton的家人亦毫不例外，故Alton指當時需「過五關斬六將」才獲得家人准許考車。

他指當時家人全數反對：「我首先遊說媽媽，表示4個轆當然好 ，但問她停車場的費用是否由她支付時，之後媽媽便沒出聲，我又跟着說遲些會買私家車，但現階段兩個轆先。」並指因其行車紀錄良好 ，變相用了時間證明他不是「玩玩吓」，他們便沒有那麼擔心。

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拍攝難忘事 對電單車愈來愈愛

節目每集都有不同的主題，對Alton而言亦有不少的難忘事，他表現興奮說：「有集講述我跟車會出車，我是首次與一班人出車，亦從來沒有參加過外面的活動，因為我們的身份難以參與太多人的群組加上疫情關係，應留家抗疫。」

他坦言那次車聚令其人生難忘 ：「我是第一次發現原來在馬路上，當大家駕車時無法說話， 但一班人又眾志成城做同一件事，令我很有感覺。」

Alton還透露與隊友楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）和邱傲然（Tiger）的一集同樣精彩，更大爆他們在拍攝途中發生小意外：「我們幾個一直來都想一起駕車到某個地方，但因為我們很難夾期，加上季節、天氣等問題，一直未能成事，故今次有此機會便邀請他們，豈料在拍攝途中發生小意外 ，幸好最終平安無事，大家只是輕微撞瘀。」

他直言拍畢節目後，對電單車的愛更加深，更加清楚了解自己適合甚麼類型的車，並希望再買多一架電單車：「本身有架小巡航，當拍完這個節目後，簡直是『入咗坑』，想再買多部，我自己就最喜歡哈利那隻款 ，而最想買的那款電單車都近6位數字，所以儲多些錢才購買。」

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以車比喻做人道理 學懂放下

至於談到他認為兩個轆的世界是怎樣，Alton最初同樣認為是「 型」、 「不羈」和「反叛」，惟拍畢節目後，對電單車的認識加深，學懂要品車 ，更借車比喻做人道理，須學懂不應作無謂的比較。

他說：「何謂靚車，要怎樣調節與人比較的心態，特別是我做這行，都叫做藝術工作者，就如他人出快歌，我出慢歌，那一首較好聽，其實不能作比較，全都是觀眾口味，所以做人不要因外面的比較而令自己不快。」

他續說：「當他人不喜歡你某些事，可能只是口味問題，並不一定是自己做得差，只是大家的觀點與角度不同，那麼又何必處事太過執着，有時要懂得放下。」

▲ （黃建輝 攝）

性格樂天 反負為正

如此有這麼深感受，或許全因Alton身在人氣高企的男團中有關，作為藝人難免會受到外界批評，出道3年的Alton當然也不例外。

他自言對外間批評已看得很透徹：「入了行的朋友都一定會面對過這些問題，但就是要看你怎樣走出來。這3年間，總會間中有一句半句批評，但我性格較樂觀，加上根本沒有時間讓我悲觀，所以令我看得很透。」

Alton隨後又再次發揮「金句王」的本色，表示「你要唔做一樣嘢有好多原因，但你要做一樣嘢只需要一個原因 」，寄予大家只要是自己喜歡的事，便全力去做，不要讓自己後悔。

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髮型 : Harris.L @CHIC Private I Salon

化妝 : Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre

造型：PIPA Creative

服裝：Loro Piana

珠寶：De Beers

記者：陳曉柔