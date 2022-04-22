【打擊毒品】 涉販運市值約1960萬元毒品拘41人　其中5人是學生

▲ (警方fb截圖)

警方今日（22日）表示，反毒品行動拘捕41人，當中5人為學生，包括4名大學生、一名高中生，另有會計師及工程師。涉及罪名包括「販毒」、「藏毒」及「管有第一部毒藥」等，並檢獲約6.5公斤大麻花、4.1公斤大麻草、300克大麻油、31.5克大麻糖果等，市值約1,960萬元。

警方毒品調查科（行動）總督察葉秀蘭表示，在4月11日至4月20日，警方進行針對販運大麻毒品行動，聯同港島總區及新界南總區及新界北總區，在全港各區共拘捕41人，包括38男3女，年齡介乎18至54歲，涉及罪名包括販毒、藏毒及管有第一部毒藥等，檢獲大麻花、大麻草、大麻油、大麻糖果等。在被捕人士當中，有5人已被控販毒或藏毒罪。今次行動，警方以喬裝買家進行「放蛇」行動，打擊利用社交平台販毒毒販，以及情報主動分析打擊毒品源頭。

港島總區刑事總部毒品調查總督察劉柏穎指，經過情報分析後，鎖定多名涉嫌在港島區販毒大麻毒品拆家，行動中派出探員喬裝買家，聯絡有出售大麻毒品拆家，當毒販與探員交收時採取拘捕行動。其中一名為本地大學生，透露早前因為誤交損友才開始吸食大麻及販毒。警方在晚上至凌晨時分，在主要街道和港鐵站附近截獲毒販。

新界南總區重案組總督察周子軒稱，聯同葵青、荃灣、沙田及大嶼山警區部署，行動中派出探員接觸毒品拆家並拘捕。其中一名被捕人士為剛畢業任職工程師專業人士，相信為「搵快錢」而販毒。探員發現拆家利用泥狀物質充當大麻銷售。

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記者：余思嵐