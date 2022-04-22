【集體性侵】10歲女童出國比賽遭4同學性侵　母指控校方：女兒在沉默中「死去」

▲ 10歲女童出國比賽遭4名男同學性侵，校方卻否認事件，更勒令女童停課。

學校本應保護學生，惟尼日尼亞一名10歲女生，早前代表學校前往杜拜參加運動賽事期間，遭4名男同學集體性侵，過程更遭錄下影片，事後影片在網上瘋傳，涉事女生和男學生都被停學。惟女童母親控訴學校否認性侵事件，甚至偷偷為女童驗孕。

綜合外媒報道，尼日尼亞Chrisland School的一名10歲女童，代表學校在3月8日至14日到杜拜參加世界學校運動會。休息期間，女童與4名男同學在酒店玩「真心話大冒險」（Truth or Dare），沒想到最終演變成集體性侵輪姦。

而性侵過程更有人拍攝影片，其後影片被上傳至Instagram，並在網上瘋傳，見到女童全身赤裸的畫面。女童的媽媽事後向媒體表示，女兒回家後未見異樣，直至有其他家長把影片傳給她，她才驚悉女兒遭性侵，她傷心地指，

我的女兒正在沉默中死去，她無法說話。(My daughter was dying in silence and she couldn't speak. )

最新影片：

校方否認性侵事件

女童媽媽對校方的處理感到不滿，雖然4名涉事男學生被停學，但作為受害人的女兒也遭受同樣的懲罰，媽媽更控訴校方，以檢驗新冠肺炎為名，實質為女兒偷偷驗孕。然而，校方發聲明否認事件，稱沒有為女童驗孕，也沒有發生性侵事件。

校長更於4月14日向女童母親發信，指女童在參加世界學校運動會時，參與了不當行為（improper behavior），而女童在導師發出熄燈指令後，仍與其他學生參與的「真心話大冒險」，導致數名學生進行了不道德行為。

▲ 校方向女童家長發信，指女童涉不當行為。（網上圖片）

▲ 女童被勒令無限期停課。（網上圖片）

信件中補充，學校已進行全面調查，並通知涉事學生家長與學校合作，以便糾正有罪的學生。

學校正努力幫助XX（女童），她是整件事的主要參與者。希望你們作為女童的父母，也能確保這些不當行為會被糾正。XX（女童）已被處以無限期停學，至你作為家長確保她受到懲罰，及適當的勸告，並改過自新。

當地政府下令學校在調查期間關閉，警方亦不排除尋求國際刑警協助調查。

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責任編輯：王明芳