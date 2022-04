【集體性侵】10歲女童出國比賽遭4同學性侵　母指控校方：女兒在沉默中「死去」

學校本應保護學生,惟尼日尼亞一名10歲女生,早前代表學校前往杜拜參加運動賽事期間,遭4名男同學集體性侵,過程更遭錄下影片,事後影片在網上瘋傳,涉事女生和男學生都被停學。惟女童母親控訴學校否認性侵事件,甚至偷偷為女童驗孕。

綜合外媒報道,尼日尼亞Chrisland School的一名10歲女童,代表學校在3月8日至14日到杜拜參加世界學校運動會。休息期間,女童與4名男同學在酒店玩「真心話大冒險」(Truth or Dare),沒想到最終演變成集體性侵輪姦。

而性侵過程更有人拍攝影片,其後影片被上傳至Instagram,並在網上瘋傳,見到女童全身赤裸的畫面。女童的媽媽事後向媒體表示,女兒回家後未見異樣,直至有其他家長把影片傳給她,她才驚悉女兒遭性侵,她傷心地指,

我的女兒正在沉默中死去,她無法說話。(My daughter was dying in silence and she couldn't speak. )