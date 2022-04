【戲院重開】鬼面具殺手「驚」典回歸　一文盡回顧《奪命狂呼》系列　

▲ 《奪命狂呼》

如果喜歡睇荷里活片,特別是驚嚇片並在90年代成長的影迷來說,《奪命狂呼》(Scream)可說是這群觀眾的「集體回憶」。

《奪命狂呼》這個系列導演韋斯奇里雲(Wes Craven)是驚慄大師,他在1972年投身影壇,執導第一部電影《The Last House on the Left》雖然製作成本少於10萬美元,票房卻大賣超過300萬美元,不過,該片因題材大膽涉及暴力遭到審查,一些國家更將它列為禁片。

經典作《猛鬼街》

韋斯奇里雲之後拍下多部經典恐怖電影,當中包括1984年的《猛鬼街》(A Nightmare on Elm Street),此片更是尊尼特普(John Depp)的處男作。

一向十分專一在恐怖片的韋斯奇里雲,在1999年執導了他唯一一齣非驚慄作品《弦動我心》(Music of the Heart),該片令女主角梅麗史翠普(Meryl Streep)獲得奧斯卡提名。

刀仔鋸大樹

《奪命狂呼》(Scream)系列是韋斯奇里雲另一代表作,首集在1996年上映,全球勁收1億7千3百多萬美元,一度雄踞「美國史上最賣座血腥恐怖片」之位,直到2018年才被《月光光心慌慌》(Halloween)打破紀錄。於2011年上映的《奪命狂呼4》是他最後一部執導作。

整個系列劇情是關於小鎮「胡士堡」兇殺案,每集主角都是莉芙金寶(Neve Campbell)飾演的Sidney Prescott,劇情都是小鎮出現戴鬼面具的殺人狂。

劇情除要觀猜誰是兇手的懸疑元素外,就是影片在劇情或對白不斷惡搞、反諷、分析驚慄片甚至類型片的公式,即是如笑「大台理論」般開「系列電影理論」的玩笑,而且融入影片劇情之中。

▲ Sidney(左)與Gale。

向「奪命狂呼之父」致敬

正因《奪命狂呼》成功,令90年代中出現一批類似的電影,比如《玩盡殺絕》系列(Wild Things)、《舊年暑假搞乜鬼》系列(I Know What You Did Last Summer),甚至戲謔《奪命狂呼》的瘋狂喜劇《搞乜鬼奪命雜作》(Scary Movie)等,不過最成功當然仍然是《奪命狂呼》系列。

今次最新的2022年版《奪命狂呼》是第5集,因為「奪命狂呼之父」韋斯奇里雲已於2015年離世,所以今集由Matt Bettinelli-Olpin及Tyler Gillett聯合執導,也可說是他們向韋斯奇里雲致敬之作。

▲ 今集首位遇襲受害者Tara。

經典角色重聚

今次2022年被連戲名都與1996年元祖一樣,因為故事可說回到「原點」,故事講在某夜,小鎮「胡士堡」內少女Tara(珍娜奧蒂嘉飾)收到不明來歷電話,繼而被鬼面具殺手襲擊至重傷。泰拉的家姐Sam(瑪莉莎巴雷拉飾)同男友Richie(積奎爾飾)於是趕返,並找來有多次與鬼面交手經驗的前警長Dewey(大衛雅奇飾)幫忙,然後展開故事。

今集有該系列必然主角Sidney(莉芙金寶演)及Dewey警長外,還有與Dewey是歡喜冤家的記者Gale(大衛雅奇飾),情況如睇《星球大戰》(Star Wars)見Luke Skywalker、Princess Leia 、Han Solo碰頭一般。

此外,還繼續有鬼面具殺手行兇前打電話給受害人此「公式」外,元祖版《奪命狂呼》的最後決戰大屋亦再重現,粉絲應會十分興奮。

▲ 今集女主角Sam。

重溫過往4集《奪命狂呼》

《奪命狂呼》(1996年)

美國加州平靜小鎮內,戴著鬼面具行兇嘅變態狂徒出現,兇手擅長利用所有驚慄電影公式,大玩殺人遊戲。若果要生存,就必須答對關於恐怖片問題;若果答錯即被殺。

鬼面具殺手的目標對象全部為年輕美女,當中包括女主角Sidney,究竟誰是出手?

▲ 1996年《奪命狂呼》

《奪命狂呼2》(1997年)

原班人馬開拍續集。《奪命2》全球總收1億7千2百多萬美元,成「史上最賣座血腥恐怖片」第3位。

故事講Sidney為忘記第一集裡面恐怖回憶,遠赴Windsor學院讀書,但女記者Gale將Sidney的可怕經歷寫成書本,並改編成恐怖電影《奪命狂插》,而該片試映時兩名學生被殺,手法更與之前鬼面具殺手行兇手法一模一樣。隨著越來越多學生遇害,新一代鬼面殺手會否是班裡其中一位學生,並正等待機會殺Sidney。

《奪命狂呼3》(2000年)

《奪命3》以1億6千幾萬票房成最賣座血腥恐怖片第4位。

故事講Sidney為忘記過去可怖經歷搬到北加州居住。但電影《奪命狂插3》正進行拍攝工作,並相繼發生離奇命案,令她迫不得已重返故地,究竟行為兇者有何動機?

▲ 2000年《奪命狂呼3》

《奪命狂呼4》(2011年)

系列相隔11年再拍續集,全球累積勁收超過9700萬美元,令整個系列總票房突破6億美元大關!

距離上次大屠殺後10年,Sidney已成為暢銷作家。一次返到家鄉作簽名會,重遇Dewey是、Gale。

可是鬼面具殺手重出江湖,今次更「升呢」利用社交網站等作殺人工具來進行殺戮遊戲!