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【勁騎26】MIRROR王智德甩P牌　張繼聰約Alton遊電單車河被放飛機

娛樂 16:24 2022/04/22

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《勁騎26》

ViuTV將於下星期一（4月25日）起，推出由MIRROR成員王智德（Alton）主持的全新節目《勁騎26》。剛剛甩電單車P牌的Alton帶領觀眾了解兩個轆文化，分享鐵騎士們的故事。

Alton走訪不同類型的鐵騎，從他們身上體現甚麼是「騎士精神」、「快就是安全」、「一個人的自由」、「型是可以令人成長」等。過程中會挑戰電單車路段，當中會有城市、郊外或夜遊，看到香港日與夜的不同面貌，感受飛馳路上的奔放自由。

最新影片推介：Edan專訪

作為電單車新牌仔，Alton對電單車世界仍然有好多未知同好奇，而第一集Alton就帶大家進入哈利電單車的世界，講解哈利的歷史由來，還請來重量級嘉賓張繼聰（Louis）同遊，齊齊介紹多款不同型號的哈利電單車。

Alton表示曾試過開廠，同Louis分享同一個休息室，大家都有很多共同的話題例如運動及車等，認為Louis很友善，完全沒架子，是很願意分享的前輩。

而Louis就大爆曾於社交媒體私訊邀請Alton去一趟電單車遊，但慘遭Alton放飛機。

Alton連忙解釋自己以為是隨便寒暄的說話，所以未有應約。二人於馬路上風馳電掣，上演一齣男人的浪漫，齊齊展現鐵騎獨有的男人味。

撰文 : TOPick柴犬出動

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