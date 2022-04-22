【第五波疫情】港今日新增574宗陽性個案　1名學生染疫【不斷更新】

第五波疫情確診回落，今日（22日）衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會，交代最新疫情。

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約20名DSE考生確診，已送入竹篙灣應考，詳情即看【下一頁】

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再多15名染疫者離世，19人危殆，詳情即看【下一頁】

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港今日新增574宗陽性個案，累計逾118萬宗確診；11宗屬輸入個案，當中7宗經機場檢出，3宗在酒店檢疫揪出，1宗由印尼抵港人士第12日在社區檢測中心揪出。基因分析方面，176個樣本全不屬L452R變種病毒，3個樣本因病毒量太低未能檢測。

今日有299間學校復課，1間學校有學生染疫，詳情即看【下一頁】。另外，昨日沒有新增院舍有個案，而早前曾出現確診個案中，涉及5間安老院舍及2間殘疾人士院舍有個案，分別涉及6名院友及5名院友。

【TOPick診症室】抗疫易鬱悶煩躁不安 中醫介紹三花茶

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記者：陳麗娜