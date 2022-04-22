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【死亡個案】再多15名染疫者離世　19人危殆

社會 16:35 2022/04/22

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第五波疫情確診回落，今日（22日）衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會，交代最新疫情。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，再多15名染疫者離世，病死率0.76%。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，再多2人危殆，增至19人危殆。其中一名93歲女病人是4月20日離世，24名患者過去24小時離世，分別8男6女，年齡介系乎75至103歲。其中3人來自院舍，4人無打針;7人打1針;2人打2針，患者都有肺氣腫、血壓高、冠心病、腎病;一名78歲男長者已打3針，有長期病患，血壓高、血脂高、冠心病。

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記者：余思嵐

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