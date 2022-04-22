【金宵大廈2】丁子朗演獨腳戲演技大考驗　演單元劇如拍電影感覺滿足

▲ （左起）伍樂怡、丁子朗、阮兒、蔡嘉欣出席《金宵大廈2》記者會。

TVB熱播劇集《金宵大廈2》為了宣傳即將播出的單元「吃播」和「嫁衣」，今日（4月22日）於電視城舉行活動，主演陳山聰、李施嬅、張彥博、丁子朗、阮兒、伍樂怡、蔡嘉欣及連詩雅都有出席。

席間一眾演員在台上大玩遊戲「金宵大胃王」，看大家吃冬甩的食相，監製葉鎮輝則負責挑選一個最喜愛的食相。而早前宣布「金宵吉祥物」靚寶將會推出NFT，記者會上透露將會靚寶NFT將有1000個造型，會以先到先得的形式免費送出。

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丁子朗在今晚播出的單元「吃播」演網民，他在劇中與阮兒是網友關係，因為看了蔡嘉欣的吃播影片發現奇怪事件。而蔡嘉欣在台上透露：「我會飾演吃播主，為了吃更多而刻意減肥。」

至於連詩雅參演下周播出的單元「嫁衣」，稱：「最大挑戰是穿旗袍，今日為了宣傳穿旗袍，亦特意24小時不吃食物。」

丁子朗接受TOPick訪問，講到今次單元挑戰稱：「因為我的角色常在劏房的床上，睇住個屏幕要做出好多不同情緒，對我來說是好大考驗。」另外，因為《金宵大廈2》以10個單位串連起來，他覺得自己如參與了一齣電影的演出一般，感覺很滿足。

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記者：梁樂欣、陳淑霖