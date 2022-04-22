【立法會】政務司司長之位縣空　陳國基代為與內會正副主席每周會面

▲ 內務委員會今日下午召開會議。（立法會直播截圖）

特首選舉唯一候選人李家超，本月初辭去政務司司長職務宣布參選特首。政務司司長之位自此一直縣空。原本李家超與立法會每星期舉行的定期會面，改由特首辦主任陳國基負責，繼續促進行政及立法關係的溝通。

立法會內務委員會主席李慧琼今日下午就表示，由於政務司司長一職出缺，她與內會副主席馬逢國，已於4月11日與特首辦主任及行政署署長進行會面。特首辦主任陳國基表示，特首已經在政務司司長出缺期間作出適當安排，包括由其他主要官員處理相關工作及行使法定權力，確保政府運作不受影響。陳國基又透露，當局將會於5月起陸續提交更多立法建議予立法會審議，當中包括行政長官在施政報告所宣布的立法建議。

自稱「非建制派」的新思維狄志遠在會上關注，政務司司長的角色包括統籌部門的能力及調動政府資源，其功能與政務司司長有所不同，或令立法工作有所影響。李慧琼就回應指，陳國基在過去政務司司長在任期間，已協助與立法會溝通，而特首林鄭月娥早前亦已公開說明，政務司司長其他職務，亦有其他問責官員負責，強調現時安排不會對政府工作及行政立法關係有實質的影響。

另外，疫情緩和，早前需要在家主持會議的李慧琼，今日已經回到立法會，與秘書處職員一同主持視像會議。她說，相信隨着疫情穩定發展，下次內務委員會都傾向以實體形式進行，但最後決定以疫情發展為準。而逢星期三舉行的立法會大會，亦會於下周恢復實體會議。

今日內務委員會結束前，李慧琼就特別提到，立法會副秘書長戴燕萍即將退休，今天是最後一次出席內會，並感謝她多年來的辛勞。

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記者：陳葆琳