【有酒今晚吹】姜文杰曾自責毀妹妹姜麗文事業　被稱「秦沛之子」感自豪

▲ 《晚吹 - 有酒今晚吹》

由強尼、練美娟（娟姐）以及專業品酒師黃詩詩主持的ViuTV節目《晚吹 - 有酒今晚吹》，於下周一（4月25日）播出第102集，邀請到姜文杰（Benji）擔任嘉賓，與主持品嘗Syrah和Shiraz葡萄酒。

Benji指與妹妹姜麗文（Lesley）組成組合「Benji and Lesley」後，曾有段時間對妹妹感到愧疚及自責：「佢本身已經係日本NHK主持，我拉佢返嚟搞獨立音樂，但又唔算真係有好大成就。所以嗰段時間不停怪責自己同好抑鬱。」

提及身為演員的Lesley早前在TVB拿飛躍進步女藝人獎，Benji指自己當時哭得像「豬頭炳」 ，終於感到帶妹妹回港發展的決定沒有錯。

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對於「秦沛之子」星二代的身份，Benji笑言：「如果我夠紅嘅話，其實呢啲嘢係唔會發生。呢個係我地星二代比其他藝人都更需要認命嘅一樣嘢。」

他指初入行時曾一度為此不開心，但現在卻有不同看法：「既然宜家啲人都仲講緊我係秦沛個仔嘅話，即係佢到宜家都仲好出名。呢樣係好開心嘅事嚟，所以我都好自豪話俾人聽佢係我爸爸。」