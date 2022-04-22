  • 26°C
香港時間 : 2022422日 (週五) 17:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有酒今晚吹】姜文杰曾自責毀妹妹姜麗文事業　被稱「秦沛之子」感自豪

娛樂 16:32 2022/04/22

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

《晚吹 - 有酒今晚吹》

由強尼、練美娟（娟姐）以及專業品酒師黃詩詩主持的ViuTV節目《晚吹 - 有酒今晚吹》，於下周一（4月25日）播出第102集，邀請到姜文杰（Benji）擔任嘉賓，與主持品嘗Syrah和Shiraz葡萄酒。

Benji指與妹妹姜麗文（Lesley）組成組合「Benji and Lesley」後，曾有段時間對妹妹感到愧疚及自責：「佢本身已經係日本NHK主持，我拉佢返嚟搞獨立音樂，但又唔算真係有好大成就。所以嗰段時間不停怪責自己同好抑鬱。」

提及身為演員的Lesley早前在TVB拿飛躍進步女藝人獎，Benji指自己當時哭得像「豬頭炳」 ，終於感到帶妹妹回港發展的決定沒有錯。 

最新影片推介：Edan專訪

對於「秦沛之子」星二代的身份，Benji笑言：「如果我夠紅嘅話，其實呢啲嘢係唔會發生。呢個係我地星二代比其他藝人都更需要認命嘅一樣嘢。」

他指初入行時曾一度為此不開心，但現在卻有不同看法：「既然宜家啲人都仲講緊我係秦沛個仔嘅話，即係佢到宜家都仲好出名。呢樣係好開心嘅事嚟，所以我都好自豪話俾人聽佢係我爸爸。」 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【第五波疫情】8年前患抑鬱症疫情下恐復發　姜麗文靠呼吸練習抗焦慮：每天活在恐懼中
18:26 2022/03/01
【第五波疫情】8年前患抑鬱症疫情下恐復發　姜麗文靠呼吸練習抗焦慮：每天活在恐懼中
【萬千星輝頒獎禮】姜麗文奪飛躍進步女藝員　以英語多謝家中外傭姐姐
21:00 2022/01/02
【萬千星輝頒獎禮】姜麗文奪飛躍進步女藝員　以英語多謝家中外傭姐姐
【星二代】姜麗文闖荷李活獲賞識加戲份　Lesley：我試了幾次鏡
11:54 2022/04/07
【星二代】姜麗文闖荷李活獲賞識加戲份　Lesley：我試了幾次鏡

你可能感興趣

【第五波疫情】8年前患抑鬱症疫情下恐復發　姜麗文靠呼吸練習抗焦慮：每天活在恐懼中
18:26 2022/03/01
【第五波疫情】8年前患抑鬱症疫情下恐復發　姜麗文靠呼吸練習抗焦慮：每天活在恐懼中
【萬千星輝頒獎禮】姜麗文奪飛躍進步女藝員　以英語多謝家中外傭姐姐
21:00 2022/01/02
【萬千星輝頒獎禮】姜麗文奪飛躍進步女藝員　以英語多謝家中外傭姐姐
【星二代】姜麗文闖荷李活獲賞識加戲份　Lesley：我試了幾次鏡
11:54 2022/04/07
【星二代】姜麗文闖荷李活獲賞識加戲份　Lesley：我試了幾次鏡
家庭關係 秦沛 姜麗文 姜文杰 強尼 練美娟 ViuTV 綜藝節目

最高瀏覽

【移英生活】兒子上學因一句話涉種族歧視遭老師警告　林子博：人與人之間應多點同理心
11:55 2022/04/21
【移英生活】兒子上學因一句話涉種族歧視遭老師警告　林子博：人與人之間應多點同理心
【超市大搜查】長期攝入鎘可致慢性中毒腎結石　5款通過重金屬測試不含鎘安全大米
12:15 2022/04/21
【超市大搜查】長期攝入鎘可致慢性中毒腎結石　5款通過重金屬測試不含鎘安全大米
【移民抉擇】夫妻月入10萬想帶4歲仔移民　港爸憂人工大減︰放唔低香港份糧
16:34 2022/04/21
【移民抉擇】夫妻月入10萬想帶4歲仔移民　港爸憂人工大減︰放唔低香港份糧