歐化傢俬消費券折上折優惠「雙倍賞 ‧ 多重享」

新一期消費券增至$1萬，首輪電子消費券4月7日開始派發，歐化傢俬呼應政府新一輪消費券計劃，推出消費券折上折優惠「雙倍賞‧多重享」，讓顧客購物倍添精彩，隨時$5,000可當 $1萬用。

歐化傢俬正進行年度盤點清貨大減價，大量優質歐洲傢俬低至5折，更特別加推消費券折上折優惠，升級家居空間同時慳得更多！



歐化傢俬呈獻尊尚消費券優惠，顧客只需要以消費券支付平台付款，消費滿指定金額，可額外享$1,000至$5,000扣減優惠！簡單來說，顧客只要消費滿指定金額，並用$5,000消費券付款，並可額外扣減$5,000，變相$5,000消費券可當$1萬使用。

歐化傢俬消費券優惠



‧ 消費滿$15,000，額外減$1,000

‧ 消費滿$22,000，額外減$2,000

‧ 消費滿$30,000，額外減$3,000

‧ 消費滿$50,000，額外減$5,000

歐化傢俬是香港歷史悠久的歐洲進口傢俬連鎖店，匯聚多個國際級知名品牌，貨品種類繁多，包括梳化、餐檯椅、茶几、組合櫃、電視櫃、休閒椅、睡床、床褥等，並有大量現貨。



歐化傢俬推出【歐化傢俬視像購物體驗Shop From Home】服務，顧客於疫情期間只要登記指定連結，便會有專人聯絡，讓顧客安坐家中透過視像形式選購歐洲高級傢俬！

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（特約）