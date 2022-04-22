【著數優惠】at.home消費券優惠折上折　餐檯椅組合低至5折＋額外扣減$1500優惠

▲ at.home推出指定家具家品優惠及最多$1,500扣減優惠。（圖片由at.home提供）

新一期消費券4月7日派發，是時候為屋企添置新家品、新家具！at.home主打輕巧傢俬同潮流家品，為大家提供布置家居新靈感，消費券出爐下推出指定家具家品優惠之餘，更可額外享最多$1,500扣減優惠。

▲ （圖片由at.home提供）

優惠如下：

1. 精選貨品低至 7折

2. 所有餐檯椅組合8折

3. 精選餐檯椅組合5折

4. 家品買滿$250有9折，滿$600有85折，滿$1000有8折，滿$2000或以上就有75折。

5. 全線盆栽及花盆8折，買2件或以上額外9折。

6. 精選家品6折

7. 折上折優惠，at.home指顧客購物有折扣外，折實滿指定價錢，可再享額外扣減優惠，優惠最高$1,500扣減優惠，盡享折上折優惠。

購物折實滿$5000即減$500

購物折實滿$8000即減$800

購物折實滿$13000即減$1500

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at.home主打輕巧傢俬及潮流家品，提供北歐風格傢俬家品，包括各式梳化、餐枱椅及裝飾品等，at.home現時擁5間門市分店，分布銅鑼灣、九龍灣、荃灣、沙田及將軍澳，而去年於將軍澳日出康城商場The LOHAS開設第5間分店。

at.home設計大膽創新，產品色彩多元化，為潮流家居立下嶄新指標，適合追求時尚生活品味的您。 北歐風格。設計大膽創新。豐富色彩配搭。優質輕巧傢俬。

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