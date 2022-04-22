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【第五波疫情】38歲外傭第12天陽性料復陽個案　僱主一家無病徵列密切接觸者

社會 16:53 2022/04/22

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第五波疫情確診回落，今日（22日）衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會，交代最新疫情。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，38歲女士確診，是一名外傭，無出現病徵，已打2針，4月8日搭CX798抵港，按要求在檢疫酒店7天檢疫，檢疫期間一直檢測呈陰性，完成檢疫後離開酒店，在強檢要求在4月19日檢測結果不確定，在公共化驗所驗呈陽性，病毒量低，會安排進入社區隔離中心，料是復陽個案，會做基因排序分析。僱主一家無病徵，被列密切接觸者。

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記者：余思嵐

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