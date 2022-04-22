【海岸公園】政府刊憲指定南大嶼海岸公園　成香港第7兼面積最大海岸公園

政府今日（22日）刊憲，指定南大嶼海岸公園，將成為香港第7個兼面積最大的海岸公園。



南大嶼海岸公園將成為香港第7個兼面積最大的海岸公園，覆蓋約2,067公頃水域。漁農自然護理署說，指定南大嶼海岸公園將令本港受保護的海洋棲息地範圍由約4,050公頃大幅增加至約6,117公頃，有助保護整體海洋環境及香港水域內的中華白海豚和江豚等海洋生物，維持海洋生物多樣性及其可持續性，亦有利於整體漁業資源的保護。



南大嶼海岸公園的未定案地圖於2020年12月31日至2021年2月28日供公眾人士查閱，為期60日。在此期間，郊野公園及海岸公園管理局總監沒有收到任何反對。行政長官會同行政會議於2021年8月10日按照《海岸公園條例》（第476章）（《條例》）第14（1）（a）條批准該未定案地圖。已予批准及獲總監簽署的地圖副本已按照《條例》第14（5）條存放於土地註冊處、漁護署總部及海事處總部供公眾查閱。漁護署已於2021年9月30日就存放地圖一事刊憲公布。



漁護署表示，指定為海岸公園後，有關水域內的活動將受到《條例》及《海岸公園及海岸保護區規例》規管，長遠而言，可為海洋生物提供較優良的棲息環境，尤其有利保護海洋哺乳類動物和維持海洋生物多樣性。《2022年海岸公園（指定）（修訂）令》將於2022年4月27日提交立法會進行先訂立後審議的程序，生效日期為2022年6月30日。

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責任編輯：蘇文軒