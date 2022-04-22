  • 26°C
香港時間 : 2022422日 (週五) 17:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【黃Viu韓劇】與秦基周合演《現在開始是Showtime!》　型男朴海鎮期望兩年內脫單

娛樂 16:46 2022/04/22

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

《現在開始是Showtime!》

由韓國型男朴海鎮與童顏美女秦基周主演的Viu Original原創浪漫喜劇《現在開始是Showtime!》將於本周六（4月23日）晚上在「黃Viu煲劇平台」播出。

該劇講述個性天差地別——能夠使喚鬼魂的星級魔術師車次雄（朴海鎮飾）與擁有通靈能力的熱血女警高瑟海（秦基周飾）相遇後，聯手解決案件的爆笑搜查故事。

魔術鏡頭拒用替身

出道超過15年、過去多以高冷角色示人的朴海鎮，前年透過職場喜劇《上司實習生》華麗變身，不但開啟了他的喜劇之路，還奪得入行以來首個「演技大賞」。他在《現在開始是Showtime!》再度展現喜感，為完美呈現變魔術的鏡頭，還特地花兩個月的時間進行苦練，非常敬業。

現實中的朴海鎮也是多才多藝的男演員代表，去年他便在綜藝節目展現了豐富的裝潢知識，又透露自己由零開始、一手一腳打造現時居所，所以上至裝修用料、下至燈泡度數，他都甚有研究。

除「出得廳堂」，他也自認「入得廚房」：「我不是喜歡吃高級料理的人，因為大部分菜式都會做，所以我很常做韓國家常菜。」

最新影片推介：Edan專訪

愛鞋成癡收藏逾千

提到朴海鎮，不少人也會聯想到球鞋。作為韓國圈中首屈一指的「鞋癡」，他的球鞋珍藏多達1500對，亦不只一次笑認自己有股收藏癮：「我會排隊買限量版球鞋，也會逛日本的拍賣網站，我是執著於收集的個性。」

不過愛鞋成癡的他曾表示，如果另一半反對他繼續收藏，他會忍痛割愛，可見Oppa的暖男一面。

內外條件幾乎完美，不過朴海鎮自認感情生活空窗多年，所以每次拍攝親熱戲碼都會感到尷尬，但他強調自己是顧家好男人、亦自信會是一位好爸爸。談到理想型，他認為只要有愛心、恭敬長輩，喜歡小朋友就可以了；現年38歲的他曾寄望40歲前成家立室，未知他能否在兩年內達成目標呢？

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【黃Viu日劇】木村拓哉綾瀨遙分別推出新作　下周上架免費任睇【內附詳情】
13:15 2022/04/06
【黃Viu日劇】木村拓哉綾瀨遙分別推出新作　下周上架免費任睇【內附詳情】
【煲劇推介】劇迷谷德昭推薦5部高質劇　在狹小空間保持心境遼闊
17:48 2021/12/28
【煲劇推介】劇迷谷德昭推薦5部高質劇　在狹小空間保持心境遼闊
【金宵大廈2】陳山聰被力捧勢登視帝寶座？　承接《金宵》熱潮劇集連環見街
今日 11:00
【金宵大廈2】陳山聰被力捧勢登視帝寶座？　承接《金宵》熱潮劇集連環見街

你可能感興趣

【黃Viu日劇】木村拓哉綾瀨遙分別推出新作　下周上架免費任睇【內附詳情】
13:15 2022/04/06
【黃Viu日劇】木村拓哉綾瀨遙分別推出新作　下周上架免費任睇【內附詳情】
【煲劇推介】劇迷谷德昭推薦5部高質劇　在狹小空間保持心境遼闊
17:48 2021/12/28
【煲劇推介】劇迷谷德昭推薦5部高質劇　在狹小空間保持心境遼闊
【金宵大廈2】陳山聰被力捧勢登視帝寶座？　承接《金宵》熱潮劇集連環見街
今日 11:00
【金宵大廈2】陳山聰被力捧勢登視帝寶座？　承接《金宵》熱潮劇集連環見街
電視劇 ViuTV 南韓

最高瀏覽

【移英生活】兒子上學因一句話涉種族歧視遭老師警告　林子博：人與人之間應多點同理心
11:55 2022/04/21
【移英生活】兒子上學因一句話涉種族歧視遭老師警告　林子博：人與人之間應多點同理心
【超市大搜查】長期攝入鎘可致慢性中毒腎結石　5款通過重金屬測試不含鎘安全大米
12:15 2022/04/21
【超市大搜查】長期攝入鎘可致慢性中毒腎結石　5款通過重金屬測試不含鎘安全大米
【移民抉擇】夫妻月入10萬想帶4歲仔移民　港爸憂人工大減︰放唔低香港份糧
16:34 2022/04/21
【移民抉擇】夫妻月入10萬想帶4歲仔移民　港爸憂人工大減︰放唔低香港份糧