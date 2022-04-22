【黃Viu韓劇】與秦基周合演《現在開始是Showtime!》　型男朴海鎮期望兩年內脫單

▲ 《現在開始是Showtime!》

由韓國型男朴海鎮與童顏美女秦基周主演的Viu Original原創浪漫喜劇《現在開始是Showtime!》將於本周六（4月23日）晚上在「黃Viu煲劇平台」播出。

該劇講述個性天差地別——能夠使喚鬼魂的星級魔術師車次雄（朴海鎮飾）與擁有通靈能力的熱血女警高瑟海（秦基周飾）相遇後，聯手解決案件的爆笑搜查故事。

魔術鏡頭拒用替身

出道超過15年、過去多以高冷角色示人的朴海鎮，前年透過職場喜劇《上司實習生》華麗變身，不但開啟了他的喜劇之路，還奪得入行以來首個「演技大賞」。他在《現在開始是Showtime!》再度展現喜感，為完美呈現變魔術的鏡頭，還特地花兩個月的時間進行苦練，非常敬業。

現實中的朴海鎮也是多才多藝的男演員代表，去年他便在綜藝節目展現了豐富的裝潢知識，又透露自己由零開始、一手一腳打造現時居所，所以上至裝修用料、下至燈泡度數，他都甚有研究。

除「出得廳堂」，他也自認「入得廚房」：「我不是喜歡吃高級料理的人，因為大部分菜式都會做，所以我很常做韓國家常菜。」

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愛鞋成癡收藏逾千

提到朴海鎮，不少人也會聯想到球鞋。作為韓國圈中首屈一指的「鞋癡」，他的球鞋珍藏多達1500對，亦不只一次笑認自己有股收藏癮：「我會排隊買限量版球鞋，也會逛日本的拍賣網站，我是執著於收集的個性。」

不過愛鞋成癡的他曾表示，如果另一半反對他繼續收藏，他會忍痛割愛，可見Oppa的暖男一面。

內外條件幾乎完美，不過朴海鎮自認感情生活空窗多年，所以每次拍攝親熱戲碼都會感到尷尬，但他強調自己是顧家好男人、亦自信會是一位好爸爸。談到理想型，他認為只要有愛心、恭敬長輩，喜歡小朋友就可以了；現年38歲的他曾寄望40歲前成家立室，未知他能否在兩年內達成目標呢？