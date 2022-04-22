【特首選舉】5月8日投票時間為上午9時至11時30分　5個界別分5個時段進行投票

▲ 選舉管理委員會今日（22日）晚上為特首選舉的候選人及其競選團隊舉行網上簡介會。（記者會直播截圖）

目前只有李家超成為特首選舉正式候選人。選舉管理委員會今日（22日）晚上為特首選舉的候選人及其競選團隊舉行網上簡介會。

選管會主席馮驊指，由於今年選舉只得一名候選人，候選人須取得750張有效支持票，方為當選。5月8日舉行的投票時間為上午9時至11時30分，選委必須在11時30分前到達主投票站，進行投票。選管會亦會劃分5個建議投票時段，供不同界別選委在不同時段投票，以分散人流，詳情將於稍後公布。

今年主投票站、點票站及新聞中心均設於香港會議展覽中心。因應疫情，選管會今年亦會於檢疫及隔離設施設立投票站，供檢疫或隔離的選委進行投票，該投票站不會進行點票，投票時間為上午9時至10時半。

另外，特首選舉候選人可委任4類代理人，包括一名選舉代理人，以及不限數目的選舉開支代理人等，至於檢疫設施投票站，則可委任不多於2名監察點票代理人。

主投票站內設有不少於70張發票櫃桌及約100個投票間，會展不同入口設有體溫偵察器，如有選委發燒，可獲安排到特別投票間投票。選管會鼓勵選委所有進入主投票站使用安心出行應用程式。

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記者：陳葆琳