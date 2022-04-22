【最強繼母】楊卓娜田園風大宅設庭院及農場　公屋出身與燈箱大王共組幸福家庭

▲ 楊卓娜的田園風大宅設有自家庭院及農場，打卡一流！

疫情人人在家百無聊賴，又擔心難買新鮮蔬菜，有「最強繼母」之稱的楊卓娜就相對幸福得多。楊卓娜一家五口現居於一間田園風大宅，擁有自家庭院及農場，楊卓娜經常落手落腳種花種菜，日前她更分享一家人在自家農場野餐，生活非常寫意。

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現年44歲的楊卓娜於2009年為「廣告燈箱大王」楊志翹誕下女兒楊舒然（豹豹），一躍成為3女之母，皆因楊志翹早年喪妻，遺下2名女兒舒婷和舒雅，卓娜欣然接受做後母，並教導得3名女兒相親相愛。

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親自種花種菜超寫意

其後卓娜除了拍劇之外，大部分時間都專心相夫教女，鑽研烹飪、打理自家庭園和農場，她樂於親自落田種花種菜，又會將新鮮採摘的蔬菜炮製成美食，自給自足。卓娜亦有叫女兒幫手打理農場，並身教女兒珍惜食物。

而帶點中國風設計的庭園就是她打卡好地方，她不時在庭園自拍及為美食打卡，出名廚藝好的她擅長食物擺盤，每道餸菜美得像畫作一樣，配上庭園的環境，看起來就像藝術品。

▲ 楊卓娜常在農場影靚相。（IG圖片）

日前卓娜就分享了一家人在自家農場野餐的照片，放得下大帳篷，可見地方相當闊落。一家人也曾在此BBQ聚餐、賞月、裝飾聖誕樹等，有網民曾留言大讚卓娜的家居「好似民宿咁靚」。

至於屋企內部則較少見，但最近卓娜分享過一家人寫揮春的照片，也可見其大廳闊落，裝潢簡約。

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公屋長大曾幫單親母倒垃圾

楊卓娜今天的生活舒適，其實以前她曾經歷過貧苦日子，她與妹妹楊茜堯（前名楊怡）在沙田沙角邨長大，自幼喪父，楊媽媽母兼父職湊大她們兩姊妹。卓娜曾接受TOPick訪問憶述，當年母親為養家曾在酒樓當侍應，同時做過很多兼職如派傳單、清潔等。

孝順的兩姊妹為減輕媽媽負擔，會幫忙一起派傳單，更會快手做完功課去幫媽媽倒垃圾，但媽媽每次都會叫她們專心讀書，令她們感到很心痛。

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卓娜在TVB節目《我要做業主2》中亦透露過，與楊茜堯於2002年夾份用200萬元置入一個700呎單位，雖然當時只需5%首期，但卓娜當年月薪只有6千元，為了供樓死慳死抵，更拒絕了很多朋友聚會。她跟妹妹有共識要一起捱過艱難時期，她入行十多年更未曾去過一次旅行。至今兩姊妹的單位已升值500多萬至700多萬，但妹妹不想賣出單位，故改為收租。

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責任編輯︰王明芳