【減肥大作戰】百頁豆腐多油高熱量減肥少食　營養師公開5大豆製品營養成分

▲ 百頁豆腐多油高熱量減肥少食，營養師公開5大豆製品營養成分。

蛋白質是人體不可缺少的營養素，要攝取足夠蛋白質，豆製品是相當不錯的選擇，更能提供鈣質、大豆異黃酮等營養，不過，對於要補鈣、減肥等人士，應按自己的需求選擇適合自己的豆製品，台灣營養師林俐岑分享了各款豆製品的營養成分，又提醒減肥人士應該少吃百頁豆腐。

台灣營養師林俐岑在Facebook專頁中分享，豆類、魚類、蛋類及肉類食物能為人體提供優質蛋白質，當中又以植物性大豆蛋白最為優先，大豆及其相關製品，冨含蛋白質、纖維、大豆異黃酮等營養素，不過豆製品種類多樣，熱量、脂肪含量有高有低，不同人士應按需求選擇。

常見豆製品營養成分比較











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林俐岑指出，想補充鈣質的人士，可以選擇傳統豆腐和豆乾；如果想增肌減脂，可選擇無糖豆漿、沒經過油炸的枝竹、傳統豆腐和豆乾；至於想減肥的人士，應少吃百頁豆腐。

她解釋，百頁豆腐的製作過程，是將水、大豆蛋白、澱粉、大豆油與調味料均勻乳化後，放入成型盤中，蒸熟完成，油脂在所有豆製品中，比例高，相對熱量也較高。如不想攝取太多油脂，則可以減少其他餐次飲食的油量。

內容獲Facebook專頁「林俐岑營養師的小天地」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣