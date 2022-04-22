【助人為樂】夫婦膝下無兒視愛犬為子女 捐出部分遺產幫助有需要寵物主人

有些人視寵物為自己的子女，呵護備至，事事以牠們的身心需求為先。寵物是主人不可分割的一塊心頭肉，一旦牠們離世，對主人的打擊甚大。

有一對夫婦膝下無兒，只得一頭小狗，但小狗不幸去世。二人為了紀念「愛兒」，決定把本已準備送牠的一部分遺產，幫助其他有需要的寵物主人。他們聯絡了一間動物醫院，希望把善款直接交到受助者。

某天，該對夫婦接到動物醫院的來電，說有位女士抱着她的小狗跑到動物醫院，憂心慌張地央求動物醫護人員為小狗進行急救手術。

「我知道手術費用不菲，但我沒有足夠金錢。我的丈夫剛去世，現在我與牠相依為命。我已經失去了一位親愛的家人，承受不了失去另一位至親……」那女士摟着病重的小狗，淚如雨下。

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該對夫婦獲悉此事，馬上全額支付小狗的手術費用。他們經歷過失去愛犬的傷痛，深深明白那位女士的惶恐與憂傷。在失去至親的艱難時期，能夠幫助在相同經歷中的人，對他們而言，是表達和傳承愛的一種行為。

有研究指出，多數人會在失去親人後的十二至十八個月內適應改變，恢復正常的生活作息。在這一年到一年半之間，即使知道身邊有人出於好意和關懷，但有喪親者只想自己一個人安靜獨處，咀嚼人生的酸苦。

面對走不出傷痛的親友，除了尊重他們的選擇，更可悄悄留意他們的精神健康，有需要時必須加以適當援手。

間接幫忙陌生人，其實也是一種直接幫助。上述失去丈夫的婦人，可能是不願向你求助的家人，而那對陌生的善長夫婦，正代替我們施予援手。

不要吝嗇向陌生者伸出援手。

原文刊登於《香港經濟日報》，原題是：「間接也是直接幫助」

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