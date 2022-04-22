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【物價指數】3月綜合消費物價指數按年升1.7%　主因受菜價升幅擴大所致

社會 17:20 2022/04/22

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政府統計處今日（22日）公布今年3月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，3月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.7%，較今年1月份及2月份合計的平均升幅（1.4%）為高。將3月份的按年升幅與1月份及2月份合計的平均升幅作比較，可抵消農曆新年於兩年間不同時候出現（今年在2月初，去年則在2月中）而令價格波動的影響。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2022年3月份的按年升幅（即基本通脹率）亦為1.7%，高於2022年1月份及2月份合計的平均升幅（1.5%），主要是由於基本食品價格（尤其是新鮮蔬菜價格）升幅擴大所致。

政府指，月內新鮮蔬菜價格高企，使基本食品價格按年大幅上升；而能源相關項目和交通項目的價格亦錄得顯著升幅。預期受地緣政治風險升溫及供應和運輸瓶頸影響，短期內許多主要經濟體的通脹料會居高不下，導致進口物品價格升幅加快，但由於本地租金仍然溫和，總體而言通脹仍大致受控。

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責任編輯：蘇文軒

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