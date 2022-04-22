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【第五波疫情】衞生署預期確診數字將略有上升　有預備方案控制反彈

社會 17:16 2022/04/22

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（林宇翔攝）

第五波疫情確診回落，港府昨日（21日）起放寬社交距離措施。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會。

歐家榮指，疫情在過去一斷時間緩慢下降，維持在500至600宗左右，反映疫情進入穩定階段，但確診數字仍高，市民要保持謹慎。

他又指，面對復課和社交距離設施放寬，需要一至兩星期觀察對疫情的影響，預期確診數字會略有上升。如疫情無反彈或持續下降，政府認為可分階段放寬社交距離措施，政府亦有預備方案，控制疫情反彈。

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責任編輯：陳梓蔚

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