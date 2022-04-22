【健身婆婆】賣生果日睡4小時養大6名女兒　69歲媽媽踏入健身房重新操fit自己

▲ 水果嫂69歲開始健身。

有心不怕遲！一位台灣媽媽含辛茹苦大半輩子，每日靠賣生果養大6名女兒，到69歲，才想起要善待自己的身體。人稱水果嫂的鄧林銹錢，首次踏入健身房鍛煉體格，從起初蹲下都做不到，到可以輕鬆舉啞鈴。不禁令人讚歎「我們美好的人生，不會因為太晚開始就不美好」。

台灣女性健身社群「有肌勵」專訪一位69歲媽媽鄧林銹錢。人稱「水果嫂」的她，在將近一甲子的漫長歲月都為別人而活。她每天只睡4小時，賣養大6個兒女，直至69歲勇敢踏入健身房，理由相當催淚。

一生照顧家人承擔重擔

水果嫂的丈夫早年生意失利開始酗酒，她則靠賣水果一肩扛起家計，忙整天連喝水、吃飯時間都沒有。收攤後再趕回家照顧生病的丈夫。她從沒喊過苦、從沒逛過街，但總不吝嗇為孩子添新衣，貼心兒女半工半讀完成學業，只為減輕媽媽肩上的重擔。

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身材走樣壽宴未能穿裙

52歲那年，她的丈夫離世，孩子們長大獨立了，開始過上想過的生活，但她心裡一直有遺憾。由於數十年沒運動，圓滾滾的肚子像青蛙；她為給千歲祝壽訂做的「兩片裙」，也因發福未能穿上。

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於是水果嫂69歲鼓起勇氣踏入健身房，一開始連「蹲下」都做不到。至今健身4個月，肚子變小、輕鬆抬頭挺胸！今年千歲的的祝壽活動，終於穿上了擺在衣櫃多年兩片裙，腰圍還有空間可以轉動，她感嘆：「這真是太值得驕傲了！」

我們美好的人生，不會因為太晚開始就不美好，相信自己可以，美好人生可以從現在開始！

文章由「有肌勵」授權轉載。

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責任編輯：王明芳