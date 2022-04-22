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【金宵大廈2】連詩雅為穿旗袍特意節食　Shiga自爆旗袍有魔力：有心寒的感覺

娛樂 18:16 2022/04/22

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連詩雅指此劇最大挑戰是穿旗袍。（梁樂欣攝）

TVB熱播劇集《金宵大廈2》為了宣傳即將播出的單元「吃播」和「嫁衣」，今天（4月22日）於電視城舉行活動，主演陳山聰、李施嬅、張彥博、丁子朗、阮兒、伍樂怡、蔡嘉欣及連詩雅（Shiga）都有出席。

齊齊做宣傳。（梁樂欣攝）

連詩雅指此劇最大的挑戰是穿旗袍，今天為了宣傳穿旗袍，亦特意24小時不吃食物，又指與胡鴻鈞（Hubert）合作得很有火花，更大讚他擺低了胡鴻鈞而飾演裁縫，演得十分出色。

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減肥修身演出

談到她是否為此劇特意減肥修身，Shiga接受TOPick訪問指沒有真的大減：「只是那兩天要穿旗袍，就會吃少些東西，因為我明白想營造到女人穿旗袍很漂亮，所以我不想太瘦又不想好有肉地的感覺，加上那套旗袍是非常貼身，所以真的要吃得很清，沒有吃太多東西。」

提到Shiga指對手胡鴻鈞擺脫了自身的形象，她說：「因為我認為有很有歌手形象的人演戲時，都會有少許歌手的模樣，但他完全放低其歌手身份，演小程這個角色，所以我十分欣賞他。」

連詩雅出席《金宵大廈2》宣傳活動。（梁樂欣攝）

公開修身秘方

至於其單元為「嫁衣」，是屬於較特別的題材，Shiga直言十分害怕：「因為我認為這件衣服很像有魔力，特別是拍攝廠景的時候，又在晚上加上空調少，以及每次拍攝都是半夜三更在一個很空曠的地方，再穿上這件衣服，真的令我有心寒的感覺。」

她又自爆上次穿這件衣服時，竟反鎖自己在化妝間，所以令其有些害怕，但整體而言，她認為角色好玩，拍攝得很愉快和有新鮮感。

另外，Shiga亦透露自己的修身方法，她說：「如果要很苛刻便會Fasting一整天，但平時來說，會自己帶飯，以高蛋白質，低卡路里或少些澱粉質為主，通常是烚蛋、肉、三文魚扒和雞扒等，都是以健康方法烹調，不會加很多加工製品的調味料，盡量用天然的東西來調味，如蒜蓉、洋蔥、黑胡椒和少量海鹽。」

記者：梁樂欣、陳淑霖

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