【暴動判刑】涉2019年國慶日黃大仙暴動　8名男女判監36至39個月

▲ 2019年國慶日黃大仙發生暴動事件，8名男女今於區域法院被判監36至39個月。資料圖片

2019年國慶日黃大仙爆發激烈衝突，警方當日拘捕多人。其中12人被指參與暴動，案件經審訊後11人裁定暴動罪成，其中3名被告早前被判刑，餘下2男6女今（22日）於區域法院被判監36個月至39個月。法官判刑時指，涉案人數達上百至千人，更涉及本港交通樞紐，但對比其他嚴重事件，本案對公眾及交通影響較輕。

8名被告譚鈞朗（24歲）、楊泳儀（21歲）、卓巧珠（21歲）、鄧茜芸（25歲）、戴珮玲（22歲）、王明佑（23歲）、伍祖儀（25歲）及劉智峰（26歲）同被控1項暴動罪。控罪指他們於2019年10月1日，在黃大仙龍翔道一帶與他人參與暴動，經審訊後被裁定罪成。

法官判刑時指，暴動屬嚴重罪行，是次案件中的規模及人數不少，更涉及達上百至千示威者，並涉及本港交通樞紐龍翔道，歷時40分鐘。法官指，本案相對其他嚴重案件，對公眾及交通影響較輕。雖然有人投擲汽油彈，但沒有市民或警員受傷，財物損失僅涉及地面及欄杆損毀。

法官續指，沒有任何證據顯示各被告曾作帶領角色，參與程度低。劉以急救員角色參與暴動，其他人僅參與群組，與警方對抗，可見各被告均以鼓勵形式參與暴動。

法官考慮到各被告的求情理由，接納各人均有良好背景，一時衝動下犯案，和以往良好品格不符，被告並有計劃於日後作進修。法官遂判兩名男被告，即譚、劉判監39個月。法官考慮到餘下6名女被告均是年青女性，被捕時非全副武裝，推論她們與警方對抗的程度較低，故罪責較低，遂判各女被告監禁3年。

本案另外3名被告鄧有釗（19歲）、方銘（19歲）及郭晞桐（20歲）早前經審訊後，均被判入教導所。

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記者：梁錦麟