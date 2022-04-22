【關注SEN】自閉兒言語發展遲緩沒眼神交流　港媽辭職伴兒治療獲9間幼園錄取

▲ 7歲康康有自閉症，經過訓練治療後，大有進步。

自閉孩子有無窮的天賦才能，只看如何去發掘出來，就像7歲的康康，2歲時被診斷有自閉症，言語發展遲緩、不望人，報讀4間N班也不獲錄取。媽媽辭職把握兒子的黃金治療期，陪伴進行訓練治療，赴10間幼稚園面試，最後獲9間收錄，引證康康潛能，現時小一生的他熱愛運動，是小小運動健將！

▲ 康康在2歲多時被診斷出有自閉症。（圖片︰受訪者提供）

言語發展遲緩不望人

康康是獨子，媽媽Ling回想兒子小時候慢熱，一心在想性格所然屬於「文靜」派，兒子會向爸媽表達感受想法、手指指示意、會叫爸媽，加上常聽到男孩子是較女孩發展慢一點，Ling未覺兒子有異樣。

媽媽帶康康到母嬰健康院，醫生發現他有發展遲緩，2歲3個月的康康言語發展慢了約6個月，建議再去政府排期評估。同時，媽媽找了非牟利機構的訓練，把握兒子的黃金治療期，Ling直言私人的言語治療訓練不便宜，長期難以負荷，盡量找更多資源。

▲ 爸媽陪伴康康成長，把握黃金治療期。（圖片︰受訪者提供）

4間N班全部落空

雖然自閉症患者大抵在語言溝通，社交發展，以及刻板的興趣和行為有障礙，但程度不一，每位都是獨特。康康初期較明顯的特徵是言語發展慢，以及甚少跟人有眼神交流。未知是否跟自閉症有關係，Ling為康康報了4間N班學前幼兒班，全部落空不獲取錄。Ling正向面對，選擇辭去全職工作陪伴兒子，接受訓練。

上幼稚園前，康康未輪候到早期教育及訓練中心學位（俗稱E位），康康爸媽自費讓兒子參加協康會青蔥計劃的言語治療，另外，也透過政府的「為正在輪候資助學前康復服務的兒童提供學習訓練津貼」之援助項目，到協康會參加了短期的學前訓練。康康上的治療訓練，成效不錯，由多說單字，變成可以說短句，又可以學習2種語言，包括母語廣東話和英語。

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獲9間幼稚園錄取

雖然康康大有進步，但Ling直言不敢鬆懈，準備K1時，就報了10間幼稚園，當作去平日訓練或玩耍，辛苦處就是家長要安排好時間而已。

兒子表現好，有問必答、會有禮貌地打招呼、有眼神接觸，結果10間幼稚園有9間錄取康康，第10間不錄取的原因應該是因為我遲到，不關兒子表現事。

獲得9間幼稚園錄取引證了康康的能力，在「你揀人」的情況下，Ling跟丈夫為兒精心挑選了活動教學模式的學校，是一所著重說故事和親子活動的Happy School，地點亦近家，Ling成為家長義工。

學校很鼓勵每日一故事，言語治療師曾說過藉故事有助康康去認識多些詞彙、表達情感。

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疫情影響學習進展

可是，疫情影響下，康康減少了很多實體課，改為看預先錄製的影片，對於幼兒，尤其是SEN孩子準備升小，會有影響。

疫情很大影響，康康可說是只上了一半實體課，K1時及K3下學期，怕沒有學校收他。

康康的自閉症狀況輕微，加上訓練大有改善，專家早已指康康能力可入讀普通小學，實踐融入教育，然而媽媽多少都會擔心，疫情令上學進程受阻，影響發展，所以參加了協康會石門中心的升小裝備班，令康康學懂小學的課堂規則，讓他能較易適應。

▲ 康康也喜歡畫畫。（圖片︰受訪者提供）

發掘運動天賦

學業之外，Ling發掘兒子的興趣，發現康康擁有運動天賦，亦從中增加自信、更多社交交流等。Ling細數著兒子參加過跆拳道、游泳、足球、劍擊、網球、滾軸溜冰、桌球等等，有些是「協康才藝學校」的體育訓練活動，教練會因應SEN孩子去調節，現時，康康最投入是跆拳道和劍擊，獲得不少獎項。

有特殊學習需要的孩子出面很難參加興趣班。康康很喜歡上堂，例如上協康會跟香港網球總會合辦的興趣班時，開心聽到教練說康康可以報讀外邊程度較深，證明康康的能力及進步。

▲ 康康在跆拳道獲獎牌，引證自閉孩也有天賦才能。（圖片︰受訪者提供）

此外，Ling自己讀培訓家長的課程助照顧SEN兒子，她接受兒子有自閉症，盡力為他找訓練、陪伴他。現時兒子已是小學一年級，特意找了一所新校的Happy School。

我都已盡力，每個人都有缺點，例如會懶惰，康康進步了很多，他表達時仍會用字不夠豐富，個性執著會堅持去完成一件事，雖然不懂看人眉頭眼額，但跟同學沒相處問題，他常說到很想回學校見同學，期待上實體課。其實現時沒有太多徵狀，別人不會察覺到他是自閉孩。

對於康康日後發展，Ling學會放手，有感日後兒子有一技傍身能照顧自己最重要，始終父母不能一世待在孩子身旁。

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記者︰顏紫燕