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【學校隱憂】環境科學家與妻妹先後患腦癌　母校逾百舊生集體罹癌揭恐怖真相

教育 17:56 2022/04/22

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美國一間高中逾百名校友相繼患上腦癌，事件並不尋常。

美國一間高中逾百名校友相繼患上腦癌，事件並不尋常。一名環境科學家與妻子及妹妹都是該校舊生，3人先後罹癌，妹妹更不幸病逝。他有感這並非連環不幸事件，展開調查後發現母校亦有多人患有腦癌，而這可能與學校的環境有關，或因輻射造成腦腫瘤。

一家3人讀同高中齊患腦癌

綜合外媒報道，50歲的環境科學家Al Lupiano於1999年，確診患有罕見惡性腦瘤。去年8月，他的44歲妹妹證實患上膠質母細胞瘤第四期，兩小時後，其妻亦收到患上原發性腦腫瘤的噩耗，而妹妹在今年2月癌逝。Al Lupiano想到他們3個的共通點，就是都曾於新澤西州伍德布里奇市（Woodbridge）的科洛尼亞高中（Colonia High School）就讀。

他開始做一些研究，並在facebook上發帖文，詢問科洛尼亞高中的校友是否患有腦瘤，反應令人震驚，至今已有104名校友或曾在該校任職的教職員證實患腦癌，都是不同類型的原發性腦瘤，如惡性膠質母細胞瘤、聽神經瘤、血管母細胞瘤、腦膜瘤等。他們大多於1975年至2000年間畢業或任職，也有2014年的畢業生罹癌。

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學校附近曾是原子彈工廠

Al Lupiano發現環境與原發性腦瘤確實有聯繫，科洛尼亞高中建於1967年，當時距離學校12公里外有一間專門用來製造原子彈的鈾礦石工廠，雖然工廠於1967年關閉，但他懷疑學校操場的土壤來自工廠，或會受到輻射污染。

美國新澤西州伍德布里奇市的科洛尼亞高中。（影片截圖）

事件曝光後，伍德布里奇市市長John McCormick指出，政府對事件非常關注，會在學校進行輻射評估，並聯繫了州衛生部、環境保護部和聯邦有毒物質和疾病登記署，將在學校進一步研究。

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責任編輯︰王明芳

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