【金宵大廈2】蔡嘉欣棄港姐形象演吃播　阮兒從演最大挑戰幾近素顏演出

劇集《金宵大廈2》在今日（4月22日）於電視城舉行活動，為宣傳今晚播出的單元「吃播」和稍後播出的「嫁衣」，有份參演「吃播」的演員丁子朗、阮兒、蔡嘉欣等人有現身，在活動上大玩遊戲「金宵大胃王」。

港姐蔡嘉欣在新單元「吃播」中飾演吃播主，當日為拍攝特地空肚到現場，最後真的由朝吃到晚：「事前預備了一個空的胃去拍攝，工作回家完全不用吃飯。劇組也很貼心，準備了些器皿，讓我吃不下的可以吐出來。」

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呼籲報名港姐

嘉欣笑言最深刻的是吃了一整隻油雞：「最深刻因為是原隻油雞，而且吃播主吃得比較隨性，速度又快，所以吃到一臉都是油還周圍滴，平時我會吃得比較斯文，好少吃到狼吞苦嚥。」身型苗條的她笑言幸好拍攝那期身材都算Fit，所以沒有特地為拍攝而減肥。

參選2019年港姐的嘉欣，提到新一屆港姐正在招募，身為師姐的她亦順勢宣傳：「希望各位美女們踴躍參與，現在港姐的工作機會都好多，如果想轉變、挑戰自我，參選港姐都是個不錯的想法。」

問到她在未來想要嘗試的挑戰，拍劇經驗較少的她坦言想要參演更多劇集：「無指定想要演出的角色，有時覺得戲份不是重點，只要是好玩、有挑戰性的我都想做。」

▲ （陳淑霖、梁樂欣攝）

以觀眾角度觀看

至於阮兒是次在「吃播」單元中飾演IT公司的CEO，她直言角色挑戰好大，因為想要在造型上有別過往參演的角色：「今次的角色會化好少妝，劇中我跟丁子朗是網友，會一起去查一些事件。」

由於劇集在兩年前拍攝，阮兒笑指已快忘記自己的演出，更表示今晚會以觀眾的角度去觀看作品：「今次跟《金宵大廈》很不一樣，在上輯中我的角色已死，今次能夠再參演覺得好感恩好開心。」

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記者：陳淑霖、梁樂欣