【DSE2022】英文閱讀卷借《老夫子》談漫畫式微　考生稱「細個有睇」　寫作卷首度考農莊簡介

▲ 文憑試（DSE）英文科今日（22日）起一連兩日打頭陣開考，首日考閱讀卷及寫作卷。（林宇翔攝）

中學文憑試（DSE）英文科今日（22日）起一連兩日打頭陣開考，閱讀及寫作卷有不少貼身議題，例如斜桿族、AI倫理道德及「Youtuber」等，借《老夫子》帶出漫畫業式微的類似題目亦曾在教科書出現，惟寫作必答題首要求考生為農莊撰寫簡介，閱讀深卷亦有較多續寫句子題目，文法轉換要求高，有英中考生也說不夠時間完成整份試卷。

英文科今年繼續取消卷四說話卷，其餘3卷比重均提升，今日率先開考的閱讀卷及寫作卷各增至23%及28%。閱讀卷必答部分長文內容圍繞香港漫畫業發展，以經典漫畫《老夫子》引入，談及香港漫畫逐漸式微；選答部分B1淺卷閱讀材料為多則招聘廣告，以及1篇談及斜桿族（slasher）興起的短文；深卷（B2）文章探討人工智能道德倫理問題，以及政府是否有需要作規管。寫作卷則要求考生按地圖介紹一個「冒險農莊」（Adventure Farm）設施，乙部8選1題目，則包括以Youtuber身份投稿談開設頻道的經歷，以及在雜誌撰文提供創業就業建議等。

居柴灣、就讀英文中學的余同學表示首日考試未有特別緊張，惟即使疫情稍緩仍擔心「中招」，今早亦特意在早上6時起床做快測。對於閱讀卷出現《老夫子》的經典漫畫，他指過去試卷少見相關題材，但他並無感到陌生，「我家人都有留意香港漫畫文化，我以前細個有睇老夫子，所以對本地漫畫文化都算熟。」他平時睇新聞及與同學討論亦及接觸AI及比特幣等新科技議題，「見到都唔會一頭霧水」，認為整體難度與往年相若。

同校考生馮同學曾在第5波疫情期間確診，故不太擔心復陽，未有準備物資入竹篙灣。他認為今日考試最難是時間管理，直言平日少操卷，自己的英文亦不太好，為博取較高成績，最終選答閱讀深卷，但不夠時間完成，「有漏空幾題」，他亦說「有睇過吓老夫子」，故不太陌生，寫作卷則選答Youtuber投稿的題目，表達開設Youtube頻道過程所學。

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另一學校考生黃同學則認為閱讀卷題目較往年簡單，議題熱門，「人工智能呢類題目，其他科都有接觸過。」但她擔心題目較簡單會令競爭更激烈：「咁多人一齊考，唔係得你一個feel到簡單咗。」盧同學亦形容閱讀卷「比想像中簡單」，雖然文章有艱深字眼，靠前文後理亦能推敲意思，他選答B1部分，認為當中有數條「送分題」；寫作卷部分題目較抽象，難以掌握如何獲佳績，最終選擇以往操卷接觸過的題型，撰文提供就業建議。

北角張祝珊英文中學英文科教師孫錫欣認為，兩份卷大部分議題貼身，閱讀卷未再現哲學性文章，據其統計閱讀卷各篇章艱深詞彙比率由以往12至15%，減至8至10%，有教科書出版社亦曾借《老夫子》出過類似練習題目，即使標題有「proverbially（眾所周知地）」、「in shreds（被嚴重破壞）」及「saboteur（破壞者）」等生字，相信考生靠內文推敲也可以「睇得明」，惟深卷出現6題續寫句子題目，較歷屆為多，例如有表格提供「whether」作句子字首，考生需文章抽字句作答，「要轉詞性，變眾數，部分寫明須符合文法，不可以直抄答案」，料可分辨摘星考生能力，「好top個10%、攞星學生先答得啱」。

石硤尾廠商會中學英文科主任鄧美儀則分析，閱讀卷難度與以往相約，題型常見，必答部分文章雖然有較多艱深單字，但相信大部分考生能從前文後理了解文章大意。至於可選答的B2部分談及人工智能，她指出，考生對新興科技較掌握，以往於通識科或有接觸相關議題，相信答題時更易掌握，但今年對考生的文法要求較高，B2有多條題目列明考生填寫的答案如文法錯誤不能獲得分數。

寫作卷方面，孫錫欣指必答部分要按地圖寫農莊簡介是新題型，考生未必知道「露營」及「相機」等地圖標記意思及詞彙，加上「Adventure Farm」是新概念，對象為首次到訪遊客，需平衡資料性及宣傳效果，撰文語氣較陌生。惟她指選答部分許多題目為考生熟悉，料Youtuber題目最多人選擇，「好多學生已經有youtube channel或者有睇開」，可以撰寫關於食物、旅遊、打機以至化妝等有喜趣題材，輔以個人背景解釋開頻道原因及從中所學。鄧美儀亦指按地圖寫簡介是以往較少見題型，廠商會中學英文科助理主任彭小靜則認為，乙部第3題要求考生提供就業建議、第9題要探討每周上課天數的問題，均較貼近考生日常，料較多人選擇。

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記者：馮琪雅、黃悅晴