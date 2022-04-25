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【夫妻關係】冷暴力會導致離婚 顧紀筠：錢不能解決所有問題

育兒經 10:34 2022/04/25

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冷暴力是會導致離婚的。

以前從來不追劇的我，現在想向大家推介（其實可能好多人都知道）。看得唇紅齒白的少女少男多，不妨睇番啲有血有肉有皺紋的人性演出。

內地男演員雷佳音最近有兩套出色的電視劇——《人世間》和《相逢時節》。不過疫情下，氛圍不佳，慘情的暫且擱一擱，還是看看後者，比較舒坦。

戲匭是兩代人的恩怨情仇，不過劇本角色寫得很細膩，有愛情、兄弟姊妹情、母女情、友情、兒女情……總有一個角色，你會覺得似曾相識。

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早在看《我的前半生》時，雷佳音所演繹的角色已經深深吸引我，男人的優柔寡斷、拖泥帶水，恨他卻又好像怪不了他。

他在《相》裏演技就更淋漓，所飾演的簡宏成，跟袁泉飾演的寧宥，因為殺父之仇不能相愛，卻又互相欣賞、互相珍惜。每每不知覺走近一點，又會有事情出現，迫使後退。這也可能就是那種相愛不得，令人看得牙癢癢。

劇中的每個角色都演得到位，連童星也不遜色。我特別喜歡演員之間的對白，可能因為我在內地住過一段時間，對於裏頭的腔調，格外感到親切。

邊看邊想，對呀！冷暴力是會導致離婚的。錢，真的能解決問題，但不是所有問題。孩子的問題，要由孩子自己學習面對。

如果欣賞男女主角情商、大度，便能學會包容，很多問題其實可以縮小，繼而漸漸化解。

文章刊於《經濟日報》，原題為追看電視劇

撰文 : 顧紀筠

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