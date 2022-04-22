【拜金KOL】蔡嘉欣陳詩欣自封「拜金組合」 　收藏Hermès Birkin 25手袋炒價達20萬

▲ Hermès忠粉蔡嘉欣及陳詩欣拍片分享購買Birkin 25系列的心得。

向來鍾情購買名牌手袋的藝人兼YouTuber蔡嘉欣（Kayan），日前和好姐妹陳詩欣（Eunice）拍片分享購入Hermès Birkin 25系列的過程，更自封為「拜金KOL」，笑言已是拜金界第一的指標。

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蔡嘉欣繼早前和陳詩欣在個人Youtube頻道上，大晒人生首個Hermès手袋及「配貨」後，又再孖好姐妹拍片分享Hermès Birkin 25手袋收藏。影片開首已自稱「拜金KOL」，直認拜金。

▲ 蔡嘉欣陳詩欣自封「拜金KOL」。(圖片來源:影片截圖)

我哋已經變成拜金嘅NO.1指標，拜金KOL！

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成功入手心頭好

▲ 蔡嘉欣的錫器灰色Birkin 25。(圖片來源:影片截圖)

蔡嘉欣指，在2019年時自己只有25歲，當年認為自己太年輕，而金棕色銀扣款的Birkin 25顯得老氣，即使是超搶手的袋款，也拒絕購買，最後選擇以7.5萬入手較易配搭的錫器灰色Birkin 25。

而在旁的陳詩欣亦驚訝表示，自己等待5個月才成功購入Birkin手袋，又指蔡嘉欣的錫器灰色Birkin 25，比她在2月份時購入的大象灰Birkin25便宜。

咁平! 你知唔知我呢個貴一萬，我呢個袋八萬五！

▲ 陳詩欣亦驚訝表示蔡嘉欣的錫器灰色Birkin 25比她在2月份時購入的大象灰Birkin 25便宜。(圖片來源:影片截圖)

直言會再入手

▲ 二人都表示名牌手袋實用又保值，值得投資。(圖片來源:影片截圖)

二人作為Hermès忠粉大讚Birkin比Kelly更實用，而蔡嘉欣亦於去年購入第二個Birkin手袋，款式為金扣配Nata奶油白色Epsom皮，比其他皮質更堅挺。而陳詩欣則希望可以再入手幾個淺色系的Birkin以作襯衫之用。

追求Birkin可以繼續，是無窮無盡的路，再比多幾隻我都會要囉

現時已經炒至逾20萬

▲ 蔡嘉欣亦於去年購入第二個Birkin手袋，款式為金扣配Nata奶油白色Epsom皮。(圖片來源:影片截圖)

影片尾段，二人都表示名牌手袋實用又保值，值得投資。更透露Birkin 25手袋已被炒至超過$20萬，極力推薦女士們盡快入手: 「支持你入坑！」

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責任編緝：王明芳