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【金宵大廈2】被網民力推視帝視后大熱　李施嬅力撐陳山聰爭獎

娛樂 18:23 2022/04/22

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陳山聰與李施嬅出席《金宵大廈2》記招。

陳山聰與李施嬅在今日（4月22日）現身《金宵大廈2》宣傳活動，二人並齊接受TOPick訪問。

《金宵大廈2》將踏入結局篇，處於平行時空的Lydia被揭為Maurice秘密情人，李施嬅笑稱網民很喜歡這位「小三」，反而會鬧爆Maurice。

施嬅：「拍攝時見Lydia這角色是一名小三，惡死又霸度，擔心大家不喜歡她，反而觀眾鬧Maurice是渣男。」山聰說：「不緊要啦，他們鬧Maurice，但喜歡Joey就可以了，我的心情都好忐忑。」

山聰透露第10個單元劇情十分燒腦，更透露會有個很開心的彩蛋，網民亦希望Ella跟Joey是大團圓結果，對此他說：「事實上金宵大廈是否那麼簡單呢？大家要留意彩蛋。」

（梁樂欣攝）

山聰施嬅互撐

對於觀眾力推二人為視帝視后大熱，山聰跟施嬅互笠高帽，山聰謂上輯《金宵大廈》播映時，早已認同李施嬅可以「封后」。

山聰說：「我覺得她的演出勝過上一輯，今年她拿視后是實至名歸。」至於施嬅即謂劇集於年頭播映，角色或被觀眾遺忘，山聰即說：「你夠強就得啦，我覺得你的角色觀眾沒可能忘記。」

施嬅說：「其實觀眾投入角色和喜歡收看，已經是羸了，跟上輯《金宵大廈》一樣，無論拿不拿到獎項也好，我們最響往是觀眾用心收看。」

李施嬅跟陳山聰出席《金宵大廈2》宣傳活動。

施嬅即大讚陳山聰扮演精神病人很神似，笑言被嚇到，「他那份蒼桑感並非靠樣子表露出來，我覺得他演得好好，希望見到這朋友在台慶頒獎禮拿視帝。上趟他於《金宵大廈》拿不到獎，我也覺得是遺憾，不打緊吧，《金宵2》補回給你。」

陳山聰也認同施嬅的看法，最重要是觀眾喜歡這套劇集，「一套劇若果沒人討論的話，你演得好到上天花板也沒意思，但是觀眾喜歡劇集，媒體又不停報導，這比拿視帝開心。」

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