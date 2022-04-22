【投考公務員】《基本法及香港國安法》測試6月開考　七一起應徵公務員須取合格成績【附參考題目】

今年7月1日起刊登的公務員職位，需要報考最新的《基本法及香港國安法》測試並取得及格，即使已曾考過《基本法》測試的申請者亦需再考。新測試已於本周三(20日)起接受報名，至下月3日截止，考試日期暫定為6月11日及18日。

公務員事務局局長聶德權稱，為確保新聘的公務員對《基本法》和《香港國安法》有基本認識，今年7月1日起刊登的公務員職位招聘，將會加入一項新的入職條件。無論申請人過往曾否參加過任何《基本法》測試，應徵今年7月1日起刊登的公務員職位，都必須參加新推出的《基本法及香港國安法》測試，並取得及格成績，方獲考慮聘用。

《基本法及香港國安法》測試（學位/專業程度職系）全卷設20條選擇題，考生須於30分鐘內完成。答對10題或以上會被視為及格，有關成績可用於申請所有公務員職位。有關成績可用於申請所有公務員職位。持有《基本法及香港國安法》測試及格成績的申請人，日後將不會被安排再次應考《基本法及香港國安法》測試。

相關問題與以往基本法測試類似，以多項選擇題形式作答，考生須從4個選項中選取正確答案。公務員事務局網頁亦設有例題供考生參考，TOPick抽取其中一一條供讀者參考：

例題 : 以下哪一選項最準確描述制定《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》的法律依據？ A《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國香港特別行政區基本法》 B《中華人民共和國憲法》、《中華人民共和國香港特別行政區基本法》和《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》 C《中華人民共和國憲法》、《中華人民共和國香港特別行政區基本法》和《中華人民共和國刑法》 D《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》、《中華人民共和國刑法》和《中華人民共和國國家安全法》 答案 : B

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責任編輯：蘇文軒