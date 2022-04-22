【放寬入境】機制放寬至5人抵港確診才禁飛　非香港居民下月可入境

▲ 政府公布放寬入境限制。

政府今日（22日）公布，由香港時間5月1日凌晨零時起，容許非香港居民從海外地區入境香港，適度調整個別航線「熔斷機制」，並將於機場「檢測待行」中額外加入快速抗原測試。



政府跨部門督導委員會暨指揮中心，近日檢視了自4月1日以來抵港航班數目及乘客流量，以及實際輸入個案的情況。雖然4月1日至今每天的抵港乘客人數因政府撤銷九個海外地區的「禁飛令」後有所增加，由今年1月至3月的平均每天少於300名抵港乘客，增加至4月1日以來平均每天約1,200名抵港乘客，但輸入個案比率不升反跌，由今年1月至3月的約3%，下降至4月1日以來的約1%。考慮到本港疫情發展和應對疫情能力等公共衞生因素，並平衡市民大眾及社會各界對恢復社交經濟活動的期望，在維持現有「外防輸入」措施的基本要求和風險可控的前提下，認為有空間可以適度調整相關措施。





政府一直要求所有航空公司必須嚴格執行對來港人士的登機規定，以盡可能減低從個別較高風險地區輸入個案的風險，自4月1日起至20日，「熔斷機制」觸發共25次，相關航線因此被勒令停飛7天。政府指，由5月1日起，如同一班抵港民航客機上出現以下條件，相關航空公司從同一地點抵港的民航客機航線將被禁止着陸香港5天：

有5名或以上的乘客，或全機乘客總數的5%或以上乘客（以較高者為準）經抵港檢測而確診；

或有3名或以上的乘客經抵港檢測而確診及該航班容許一名或以上未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下指明條件的乘客登機來港

督導委員會又檢視目前「檢測待行」的運作，認為可以加入快速抗原測試的要求，以確保可更早發現已被感染的抵港人士作隔離安排，而快速抗原測試呈陰性的抵港人士則仍須接受閉環管理，並由指定車輛轉送往指定檢疫酒店等待PCR核酸檢測結果，進一步縮短抵港乘客在機場逗留等候的時間，減少人流聚集。

抵港乘客接受專人採樣作PCR核酸檢測時，將同時採樣進行快速抗原測試。政府有關部門正就落實上述「檢測待行」安排加入額外快速抗原測試作所需準備，預計在5月初實施。

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責任編輯：蘇文軒