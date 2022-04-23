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【長新冠】出現新冠後遺症疲倦乏力　中醫解構症狀推介4款提神茶【附食譜】

醫生診症室 17:44 2022/04/23

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疲倦乏力為常見的新冠後遺症之一，中醫解構症狀並推介4款提神茶。

腦霧、疲倦、精神不振等為常見的新冠後遺症，困擾多時，可如何改善？註冊中醫師林家揚在「醫藝同行 Eli Care」facebook專頁發文，講解「長新冠」的調護方法，疲倦是十分常見的後遺症之一。他講解不同體質會出現的疲倦情況，並分享4款提神茶及醒神按摩方法，有助恢復精神。

林醫師指出，染疫康復後，新冠病毒對身體的影響仍在。若新冠患者在病毒清除後，在沒其他可解釋的原因下，初期症狀或新症狀症狀持續四周或以上，則可能是受「新冠肺炎長期綜合後遺症」（即「長新冠」）困擾。

中醫認為，新冠肺炎與後遺症的致病過程是，時行疫癘，即廣泛傳染，起病急驟，病情較重，損傷正氣。根據疫癘特性，全身有不同的症狀。根據病人素體體質，病邪有不同表現或變化（邪從寒化／入裡化熱），寒濕毒傷人體陽氣，濕熱毒耗人體陰津。病程日久，或因寒凝、熱結而生痰生瘀。

最新影片推介：

不同體質的疲倦症狀

疲倦為常見後遺症之一，會出現精神困倦，肢體懈怠乏力情況，甚至常常昏昏欲睡。林醫師解釋，病邪侵犯，直接損傷腎精，或素體虛弱，病後髓海更虛。病後氣血不暢，瘀阻脈絡，陽氣痹阻。

不同體質人士疲倦狀況也略有不同：

  • 寒：損傷人體陽氣，令人病後陽氣不足或氣血虛弱。
  • 濕：濕性重濁，濕遏則清陽不升；或痰濁阻絡，阻礙氣機，氣血運行不暢。
  • 熱：屬陽邪，耗氣傷津，身體失於濡養。

林醫師按6種常見體質辨疲倦症狀，並羅列較常出現的症狀：

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4款提神茶

出現疲倦後遺症的康復者，林醫師推介以下4款提神茶：

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提神按摩方法

另外，林醫師教一種「提神頭面功法」，有助清心健腦，改善腦部血液循環，防治感冒、神經瓬弱、頭暈、頭痛、失眠等症狀。功效及做法如下：

（圖片：「醫藝同行 Eli Care」facebook專頁）

內容獲註冊中醫師林家揚授權轉載

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責任編輯：黃泳欣

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