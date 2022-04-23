【佛系媽媽】受夠做媽媽要「以身作則」  小S奉行放養式教育著重培育女兒4要點

▲ 細女最古靈精怪。

台灣藝人小S（徐熙娣）性格一向豪放，已經是3女之母的她，做了媽媽後，曾經為了大女而改變了自己的性格，勢要做個「以身作則」的好媽媽，在孩子面前愛上讀書、不玩手機等，而且當她生完之後，經常受邀分享育兒經，透露當時自己的確認為「媽媽是最好的老師」，所以會「演得很起勁」，不過到了生細女時，小S就表示受夠了「以身作則」的教養方式，直言演不下去！很多人都提倡「富養女兒」，但小S認為提供奢侈品不如做好女兒的性格培養，她教育方針注重培養女兒成為獨立、自信、勇敢和善良的人。

最新影片推介:

近日小S在自己主持的談話性節目《小姐不熙娣》中和來賓們大談當女人的難處。首先女嘉賓提到自己生小孩前長達5天不洗頭，只是有了小孩後為了「以身作則」，就改掉這個習慣。一番話引發熱烈討論，小S率先表示「受夠了這句話」。她分享自己生完大女Elly後，經常受邀分享育兒經，透露當時自己的確認為「媽媽是最好的老師」，所以會「演得很起勁」，要孩子愛上讀書、不玩手機，她也以身作則。



▲ 小S育有3個女兒。



結果到了第二胎，小S經受不了，她表示下班回家後想要有個人時間，看看劇玩手機，偏偏要照顧女兒而不能隨心所欲。後來生了細女後，她便徹底放飛自我，也感慨女兒在自己的放養式教育中性格和她更相似。外號「許老三」的細女古靈精怪，盡得媽咪的真傳，曾經投訴媽媽為何不檢查她的功課，小S告訴女兒應該主動將功課交給爸媽檢查才對，結果女兒反駁「每個家長都應該是這樣子」，讓小S無奈極了。

被稱「佛系媽媽」

小S有一套自己的育兒方法，經常被稱為「佛系媽媽」，也更傾向於放養式教育孩子，過去也不時被拿來和姊姊大S的「富養女兒」作比較。比起嚴格管教女兒，給女兒提供奢侈生活，她曾表示不會給女兒買名牌包、衣服等，因為他們成長發育相當快，不需要穿太貴重的衣服，反而舒適最重要。此外，小S作風豪放，在育兒上也更看得開，比起活在「這樣才是好媽媽」的框架內，她更希望培養女兒成為獨立、自信、勇敢和善良的人。

被女兒逼瘋

放養式的教育當然不是適合每個小朋友，如今三個女兒都步入青春期，尤其是細女經常挑戰她底線，比如被叫去洗澡後會反駁媽媽也沒在洗，讓小S表示「被逼瘋」。過去她也不諱言，常懷疑自己是不是失敗的母親，然而家人和老公都經常開導她，表示每個孩子都有自己的個性和人生，她已經做得很好，讓她釋懷。



▼ 點擊圖片放大 +10 +9

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳