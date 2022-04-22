【學英文】時薪200蚊請IELTS滿分補習老師　港女被輿論質疑出價太低離地

▲ 網民聘請英文老師，被指出價過低。

港人到英語國家升學或移民，通常需要報考英語水平測試IELTS。有網民就在社交平台發文，聘請英文補習老師，而要求是IELTS Academic（學術卷）全科9.0（滿分）成績的女老師。不過，該網民就開價200元一小時，令其他網民乍舌，指出價太低「超離地」，甚至是「食米唔知價」，「補小學平均都$150/小時」；有網民亦指出，「外國人都唔係個個9.0」。

有女網民近日於facebook群組「補習老師/家長/托兒配對（免費,非中介）/tutor/babysitting/ 課程推介」中發文，表示希望聘請一名IELTS Academic 全科 9.0、熟悉近期IELTS問題、最近教過學生成績IELTS Academic全科7.5或以上、有方法教 READING (scanning skimming) 快速搵答案的女老師。她提供的報酬為每堂5小時，一堂薪金1,000元，即平均時薪200元。

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該名網民更指自己過往IELTS成績6.5，希望短期內考獲全部4科7.5的成績。

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網民見狀紛紛留言，直指學習語文是沒有捷徑；又認為樓主的開價和要求「超離地」，「食米唔知價」。有人更嘲諷「全科9分收兩舊，咁我老豆都變外國人啦」、「其實當年全9係會上報紙，即係罕見呀！」、「正常價應該喺一千蚊一個鐘」、「識得有朋友係女老師全9.0， 佢真係平時收普通一堂一個鐘也最少千六」、「補小學平均都$150/小時」、「連母語英文嘅人都難攞全9，仲要$200/1hr，真係是日笑話一則」。

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責任編輯：王明芳